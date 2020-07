ŠEŠELJEVE GORILE SU SKOČILE NA MENE! Nemanja Šarović: Lider radikala sipao je SAMO UVREDE!

Za početak ne planira da osniva stranku, već modernu i efikasnu političku organizaciju.

- Za osnivanje odbora po Srbiji, plaćanje stranačkih prostorija, kao i svih drugih propratnih stvari, potrebne su ogromne pare, a ja taj novac nemam. Ne želim ni da me sponzorišu kojekakvi tajkuni jer bi onda i bavljenje politikom izgubilo svaki smisao. Uradio sam ovo da bih mogao, bez sputavanja, da govorim ono što mislim, jer verujem da snagom ideja može mnogo toga u Srbiji da se popravi, a da novac tu ne igra presudnu ulogu. Zato nameravam da uz minimum uloženog novca stvorim organizaciju koja će biti sposobna da sruši aktuelni režim s Vučićem na čelu.

foto: Marina Lopičić

Vaše mišljenje umnogome deli general Božidar Delić, o tome je pričao za Kurir. Postoje li možda zajednički planovi za nastavak političke karijere? - Boža Delić je proslavljeni srpski general koji je svoju hrabrost i patriotizam dokazao tamo gde je bilo najteže, na prvim borbenim linijama. Čast je i privilegija imati takvog saborca i njegovu podršku.

Imate li generalno ideju ko će vam biti politički saradnici?

- Ne razmišljam o tome na taj način. Ničiji broj nisam okrenuo otkako sam napustio SRS. Nije mi ideja da otimam bilo čije odbore niti da pravim stranku preletača. Ko prepozna nešto dobro u idejama koje iznosim, taj će mi sam pružiti podršku, svakodnevno me zove veliki broj ljudi iz cele Srbije. Nemam nameru nikoga iz opozicije da napadam jer imam samo jednog političkog protivnika. To je Aleksandar Vučić, zato što je on najjači politički akter u Srbiji i čovek koji odlučuje o svemu.

Iz SRS ste otišli nakon otvorenog sukoba sa Šešeljem. Šta je bila kap koja je prelila čašu?

- Najviše to što u prethodnom periodu stranka nije podsećala na SRS zbog toga što je Šešelj veoma često hvalio Vučića - kako je fin, pošten, skroman i vredan, kako vodi patriotsku politiku, čuva KiM i svašta još. Normalno je da članovi stranke hvale jedni druge, a da kritikuju političke protivnike, dok je u SRS u poslednje vreme to bilo obrnuto. Takođe, kadrovska rešenja u SRS su već godinama vrlo loša, nijedan stranački organ ne funkcioniše, sednica Predsedničkog kolegijuma nije održana tri godine, Generalni sekretarijat praktično nemamo, Izvršni odbor tuga... Nikad lošija i nikad neorganizovanija kampanja nije bila, bez ikakvog cilja, te se u samoj kampanji naš rejting strmoglavio. Smatrao sam da treba reći istinu, jer jedino se tako nešto može i popraviti nabolje. Pritom sam sve rekao kulturno i civilizovano, nikoga nisam uvredio i normalno je da se o svemu otvoreno raspravlja. Ali Šešelj to nije tako shvatio, već je krenuo sa uvredama.

foto: Nebojša Mandić

Nemoguće da nije i ranije znao vaše mišljenje.

- Na sednici COU nisam rekao ništa što prethodno i samom Šešelju u oči nisam više puta rekao, a on je uzvratio uvredama. Pa, mi smo izgubili 80 odsto biračkog tela za četiri godine.

Je li vam je zaista zabranjen čak i ulazak u centralu stranke?

- Obezbeđenju jeste naređeno da po cenu života ne smeju da me puste u centralu stranke. Čak ni kad sam otišao ostavku da podnesem nisu mi dozvolili da uđem, već je na mene skočilo Šešeljevo obezbeđenje, pa sam njima dao dva primerka ostavke da mi se udare pečati.

Kako gledate na aktuelnu situaciju u državi u vezi sa epidemijom koronavirusa?

- Predstavnici režima su ubeđivali narod da je korona pobeđena i da treba živeti normalno. Onda su krenule fudbalske utakmice, predizborna kampanja, izbori i slično. Isti su mi i predstavnici prozapadne opozicije koji su tokom kampanje kritikovali vlast za širenje korone tokom kampanje i Vučića za svakog obolelog, a onda su sami u jeku pandemije pozivali ljude na ulice kad je to bilo u njihovom političkom interesu.

Mislite li da su SZS s Đilasom na čelu i jedan broj drugih opozicionih lidera pokušali da profitiraju od nedavnih protesta?

- Protesti su bili spontani, izašli su građani kojima je podjednako muka i od vlasti i od opozicije! Zato su prvih dana svi nazovilideri koji su pokušali da se stave na čelo protesta bukvalno najureni s njih. Samo lud čovek bi se stavio na čelo grupe ljudi nad kojom nema nikakav autoritet i kontrolu. Oni pokušavaju da profitiraju od protesta, ali ne žele da snose odgovornost ni za povređene građane ni za policajce. To pokazuje da su nedorasli tome što žele da budu. Kad su političari konačno stali na čelo protesta, narod je ostao kod kuće.

O Kosovu Pregovore ne treba nastavljati Verujete li da će nastaviti pregovori s Prištinom i šta očekujete po tom pitanju? - Mislim da su pregovori bili najuspešniji prethodnih 18 meseci, dok ih nije bilo. Pod okriljem Brisela ne može se doći ni do kakvog povoljnog rešenja za srpski narod, te sam protiv pregovora. Smatram da Srbija ne treba da ih nastavlja dok ne bude formiran ZSO, kao i rasformirana vojska Kosova.

O ekonomiji Kriza će biti gora od one 2008. Najavljuje se teška ekonomska situacija na globalnom nivou usled pandemije koronavirusa. Šta Srbiju čeka? - Ekonomska kriza biće neuporedivo gora od one 2008. i zapanjen sam da vlada već nije započela žestoke mere štednje, pre svega ukidanjem budžeta nevladinih organizacija, poput Žena u crnom, smanjenjem luksuza u Vladi - službeni automobili, vozači i slično. Kriza je samo odložena populističkim merama Vlade i od oktobra će doći do talasa otpuštanja, trošiće ljudi samo za najneophodnije.

FOTO: Aleksandar Jovanović/ Ivana Žigić

