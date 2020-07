Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se, povodom konsultacija za formiranje nove Vlade, sa predstavnicima izborne liste „Ivica Dačić – Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija – Dragan Marković Palma“.

