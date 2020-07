STEFANOVIĆ: Boško Obradović pokazao da Đilasova kolacija malo misli o Srbiji

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Nebojša Stefanović ocenio je danas da skandalozno obraćanje jednog od lidera Savez za Srbiju Boška Obradovića ispred Ustavnog suda Srbije pokazuje koliko malo misle o Srbiji, njenoj dobrobiti i stabilnosti, i koliko malo razmišljaju i vode računa o vladavini prava oni koji su okupljeni oko Đilasove koalicije. - Nažalost, čuli smo pretnje sudijama Ustavnog suda da će njihova imena biti čitana svakoga dana, da će te ljude izlagati mržnji, jer rade svoj posao, i pretnje da moraju da donose odluke kakve se sviđaju Bošku Obradoviću. Prete im da će u svakom suprotnom slučaju biti krivično proganjani kada Obradović jednoga dana dođe na vlast, gonjeni, zlostavljani i da će na ko zna koji način da im se čini neko zlo. To pokazuje dokle su sve spremni da idu i šta su sve spremi da rade samo da bi ostvarili svoje političke ciljeve - povratak u fotelje i da se dočepaju narodne kase - rekao je Stefanović. On je ocenio da je reč o do sada nezabeleženim pretnjama sudijama i da ovakav pritisak na sudstvo, na tužilaštvo i pritisak na sve ljude koji misle drugačije, a rade profesionalno svoj posao, nije dopustiv u Republici Srbiji. - Hoću da poručim ne samo Bošku Obradoviću i Savezu za Srbiju, već i svim građanima Srbije, da tako nešto u Srbiji neće moći da se dešava. Republika Srbija će reagovati i neće dozvoliti da bilo ko linčuje sudije i ugrožava njihovu nezavisnost. Ti ljudi moraju raditi u skladu sa zakonom po svom slobodnom sudijskom uverenju i u interesu građana Republike Srbije, a ne u interesu tajkuna Boška Obradovića, Dragana Đilasa i svih ostalih koji čine tu koaliciju - poručio je Stefanović. Кako je istakao, posebno zabrinjava poziv Boška Obradovića nekoj stranoj državi ili grupi stranih država da pošalje nekakvu stranu misiju koja bi na teritoriji Republike Srbije uspostavljala onakvu vlast kakva se sviđa Đilasu, Obradoviću i Savezu za Srbiju. - To nikada ne može da se dogodi u Republici Srbiji. Ovde o tome ko čini vlast, kako se živi u Srbiji i kako organizujemo naše društvo odlučuje isključivo narod Republike Srbije. I to mora da bude politička poruka, koju svi moraju da razumeju, nećemo dozvoliti uništavanje naše zemlje, nećemo dozvoliti nestabilnost i uvek ćemo se boriti za to da narod ima pravo da odlučuje koga želi, a ne tajkuni - zaključio je Stefanović.

(Kurir.rs)

Kurir