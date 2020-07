MALI OPLEO PO ĐILASU: Navodno se brine za privrednike, a ostavio privredu na cedilu za vreme ekonomske krize

Ministar finansija i član Predsedništva Srpske napredne stranke Siniša Mali rekao je danas da se Dragan Đilas navodno brine za privrednike, a da su on i njegovi politički saborci ostavili privredu i zaposlene na cedilu za vreme ekonomske krize 2008. godine. Dodaje da je Đilasov plan mera za privredu pun paušalnih ocena, koje nemaju realno utemeljenje.

„Licemerna je Đilasova navodna briga za srpsku privredu, za naše vredne radnike, za ljude koji pošteno zarađuju svaki svoj dinar. Podsetiću vas kako su oni reagovali na ekonomsku krizu 2008. godine, odnosno kako nisu reagovali. Ništa nisu uradili kako treba. Za posledicu ste imali stotine hiljada nezaposlenih i zatvorene fabrike, dok je sa druge strane Dragan Đilas akumulirao svoje bogatstvo. Zamislite da se desila pandemija koronavirusa dok su oni vodili državu. Pa nijedan privatnik, sem Dragana Đilasa, ne bi dobio ni dinar pomoći od njih. Ni dinar, to vam garantujem!“ – istakao je Mali.

On je dodao da želi da podseti građane Srbije da je reč o čoveku koji je gradu Beogradu ostavio rekordni deficit i dug.

„Govorimo o čoveku koji je zadužio grad Beograd za 1,2 milijarde evra, ostavio nam je deficit od preko 20%... Dok su njegovi pajtosi bili na vlasti Republika Srbija je imala deficit od - 6,6%, javni dug je bio preko 70%, a nezaposlenost preko 25%. Mi smo uspeli da stabilizujemo javne finansije tako da smo četiri godine za redom imali suficit u budžetu, javni dug nam je pod kontrolom i ispod nivoa koji propisuje Mastriht, nezaposlenost u prvom kvartalu nam je 9,7%. Kruna naših uspeha je rast BDP-a od 5% po kome smo prvi u Evropi u prvom kvartalu ove godine“ – istakao je Mali.

Ministar je istakao da je upravo zahvaljujući odličnim rezultatima država spremno dočekala krizu i imala fiskalnog prostora da adekvatno reaguje.

„Paketom pomoći od čak 5,1 milijardu evra mi smo spasili našu privredu, izbegli smo najcrnji scenario i uspeli da zabeležimo najveći rast u Evropi. Tako da – neka on ne brine za našu privredu i neka prestane da deli lekcije. Može da ih deli samo svojim političkim pajtosima, ali ne i državi, pošto svi znamo kako je njome rukovodio“ – rekao je Siniša Mali.

Rekao je i da je Dragan Đilas još jednom pokazao svu svoju neozbiljnost, jer je izneo proizvoljne ocene, bez ikakvih utemeljenja.

„Đilas se opet razbacuje nekim velikim brojevima, do kojih ko zna kako je došao. Da je malo ozbiljniji, znao bi da se budžetski deficit ne planira ravnomerno tokom godine, te da je rebalansom budžeta planiran mnogo manji deficit nego što on tvrdi. Takođe, govori o nekih 400.000 nezaposlenih, a ja ga pitam – odakle mu taj broj? Na osnovu čega je došao do te tačne brojke? Iako komparativna analiza pokazuje da evropske zemlje gube u proseku 0,4% radnih mesta sa svakim procentom pada BDP-a, što bi i dalje bilo mnogo manje nego što on tvrdi, u aktuelnim i dostupnim podacima se ne vidi pad nezaposlenosti, naprotiv. Takođe, Dragan Đilas danas govori o većim platama za medicinske radnike i profesore, a ne kaže da je 2011. godine na jednoj klinici u Beogradu lekar infektotolog imao platu od 64.000 dinara a da sada na istoj klinici ima preko 105.000 dinara“ – istakao je ministar finansija.

On je dodao da je Đilasov plan pun paušalnih tvrdnji, bez ikakve ozbiljne analize, i da je sada jasno zašto je Dragan Đilas ostavio grad Beograd pred bankrotom.

„Za ekonomske mere u ovakvoj situaciji je važno da budu brze, efikasne i primenljive. Njegove mere to nisu. Uzmite na primer njegov predlog za razvrstavanje firmi po prihodu, i to na polugodišnjem nivou. Podsetiću Đilasa da najveći broj privrednih subjekata ima samo obvezu godišnjeg finansijskog izveštavanja, tako da je praktično nemoguće blagovremeno obezbediti i proveriti podatke na kvartalnom nivou. Izuzetak su samo ona akcionarska društva koja imaju obavezu kvartalnog izveštavanja Komisije za hartije od vrednosti. Praktično, predlaže se uvođenje mera koje u pogledu najvećeg broja obveznika nije moguće primeniti u kratkom roku, što je svakako osnovni uslov da takve mere budu efikasne“ – istakao je ministar. Nadovezao se i na plan za finansiranje Đilasovog programa.

„Vodeći se svojim neodgovornim trošenjem novca u prošlosti, Dragan Đilas misli da se novac građana i u vremenima krize troši neracionalno. Naravno da su već smanjeni pojedini rashodi i izdaci budžetskih korisnika. Mi smo odgovorna vlast i to je prvo što smo uradili kada je nastupila kriza izazvana koronavirusom. Kaže da se umanji iznos subvencija za RTS a ne zna da je taj iznos već umanjen rebalansom budžeta. Pominje rashode za nadokandu štete i novčane kazne a ne kaže da su ti sporovi nastali u vreme kada su on i njegovi pajtosi vodili grad i državu“ – zaključio je Mali.

On je ponovio da Dragan Đilas ne treba da brine za privrednike i da je već u toku ozbiljno istraživanje među kompanijama koje upravo treba da pokaže kakva pomoć i podrška su potrebne kojim sektorima.

