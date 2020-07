PROPALI PREGOVORI! SPC: Dijalog je crnogorskoj vlasti služio za marketing i nove ucene crkve

Iz Episkopskog saveta SPC u Crnoj Gori poručili su da je u pitanju samo nova ucena crnogorske vlade i razočarano konstatovali da je dijalog poslužio samo političkom marketingu.

Naime, Episkopski savet je razmotrio vladin predlog potencijalnih izmena članova 63 i 64 zakona i konstatovao da su oni u suštini obesmišljeni uz insistiranje vlade na opstanku člana 62 zakona, kojim se, doduše uslovno, crkvena imovina proglašava za državnu iako to ona nikada nije bila u istoriji Crne Gore.

Ultimatum

- Nikako ne može da izdrži test elementarne logike činjenica da je vladi u decembru 2019. i martu 2020. bio prihvatljiv predlog naše crkve kojim se garantovao pravni subjektivitet Crkve i verskih zajednica koji su stekle po svom istorijskom kontinuitetu i ranijim propisima, a da joj je sada upravo to postalo sporno, te i da se pitanje svetinja sada naprasno i ultimativno uslovljava registracijom - navodi se u pismu Episkopskog saveta SPC u Crnoj Gori.

Napomenuli su da je najnovijim predlogom vlade pred Crkvu postavljen ultimatum u vidu obavezne registracije Mitropolije i eparhija SPC u Crnoj Gori uprkos činjenici da kao crkvene ustanove postoje na prostoru te zemlje punih osam vekova.

Poniženje

- To je neviđeno poniženje u vidu ultimatuma Crkvi da se ponovo registruje i da iznova, kao nekakva novoformirana verska zajednica, stiče pravni subjektivitet koji je priznat i prepoznat od svih vlasti, pa čak i okupatorskih, kroz vekove do danas. Niko i nikada do danas nije postavio pitanje postojanja pravnog subjektiviteta ove crkve i njenih svojinskih prava na svetinjama i ostaloj zaveštanoj crkvenoj imovini, o čemu postoji bezbroj dokaza, od Otomanske imperije preko Kraljevine CG do SFRJ - dodaju u Episkopskom savetu.

Na osnovu svega izloženog, kažu oni, jasno proizilazi da vlada, za razliku od Crkve, ni ovom prilikom nije imala iskrene namere da se putem dijaloga dođe do zajednički prihvatljivog i održivog rešenja.

Marko Milačić: Đukanović ne želi rešenje Lider Prave Crne Gore Marko Milačić za Kurir kaže da je dobro što je Mitropolija prihvatila poziv na dijalog jer se sada jasno vidi koje su namere predsednika Crne Gore Mila Đukanovića: - On je verovatno želeo, znajući da gubi podršku, da pokuša da se predstavi kao neko ko želi da reši to pitanje. Samo je sazvao sastanak da bi pokušao da predstavi da problem nije u njemu, već u Mitropoliji, iako je svima jasno da je Đukanović poslednja adresa koja želi da se ovo pitanje reši jer ga je on i kreirao.

Duško Marković svaljuje krivicu na Crkvu Premijer Crne Gore Duško Marković poručio je da su razgovori s eparhijom SPC okončani bez rezultata uprkos "brojnim ustupcima koje je napravio vladin pregovarački tim": - Jedini zahtev vlade bio je registracija svih crkava i verskih zajednica, pa i SPC i njenih eparhija, po slovu zakona. Registracija, koja je bila obaveza i po ranijem zakonu. Registracija, na način kako to uređuju sva civilizovana i demokratska društva. Nažalost, Crkva je to odbila.

