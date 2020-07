BEŽALI OD IZBORA, A SAD TRAŽE NOVO GLASANJE: Đilasov kum hoće haos, poziva na neposlušnost!

Mlađan Đorđević, idejni tvorac Saveza za Srbiju (SZS) i kum lidera SSP Dragana Đilasa, samo mesec dana nakon izbora, koje je opozicija bojkotovala, traži novo glasanje.

Uz to, pozvao je i građane na "pritiske i građansku neposlušnost". S druge strane, predstavnici vlasti ocenjuju da su sve Đorđevićeve ideje nelogične. Đorđević je udario i na ostatak opozicije, počevši od Dosta je bilo, LDP i Čedomira Jovanovića, pa sve do predsednika Pokreta slobodnih građana Sergeja Trifunovića.

Ko rogovi u vreći

- Koliko ja znam, sada se ujedinio jedan novi front koji će se zvati Srpska opozicija. Kako će i šta raditi, oni će sami doneti odluku. Informacije koje ja imam - tražiće da se stvori neka tehnička vlada, a da se posle osam-devet meseci raspišu slobodni izbori. Da se to sa ovom vlasti dogovori bez nekog velikog pritiska - sumnjam. Ovo pitanje mora da reši narod. Ulazimo u fazu građanske neposlušnosti - rekao je Đorđević gostujući na KTV. Govoreći o izbornim rezultatima i liderima opozicije koja se oprobala na izborima 21. juna, on nije štedeo reči. - Onaj koji je izdao dogovor s narodom, izdao ideju bojkota od naroda - kažnjen je. Šapić nije ni prešao cenzus, jer je za mene cenzus pet odsto. Mnoge smatram nebitnim političkim figurama, jednokratnim igračima. Ako neko govori jedno, sutra drugo samo da bi dobio izbore, bio liberal, privatizovao sve, opljačkao, a sad se bori protiv migranata i 5G, a 50.000 evra uzimao mesečno za rad pokreta... Ili neko ko je glumac?! Stvarno ne smatram da je to politika i ne bih da gubim vreme na takve pojave - rekao je Đorđević. Dotakao se i Čedomira Jovanovića: - Mučni Čeda je na svom glasačkom mestu imao jedan glas. Ili njegova žena nije glasala za njega, ili on nije glasao za sebe.

Nelogično

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov kaže za Kurir da je potpuno nelogično tražiti nove izbore. - Nije mi jasno odakle mu ta ideja? Zar nisu objavili da je bojkot uspeo i da su pobedili bojkotom. Što sad ne uživaju u plodovima svoje pobede? - kaže Jovanov.

Predrag Rajić Destabilizacija države foto: Printscreen Predrag Rajić Destabilizacija države Predrag Rajić iz Centra za političku stabilnost ocenjuje za Kurir da se ovakvo bavljenje politikom poput Đorđevićevog svodi na destabilizaciju države: - Ovo je samo nastavak agresivnog delovanja Dragana Đilasa i njegovog mecene Mlađana Đorđevića. Njihovo bavljenje politikom se svodi na destabilizaciju države Srbije sa ciljem dolaska na vlast nedemokratskim sredstvima, jer su svesni da podršku građana nemaju.

Varnice Boško i Đilas u ratu zbog vakcine foto: Marina Lopičić Deo opozicije u Srbiji pod vođstvom Dragana Đilasa uputio je apel Evropskoj komisiji da se Srbija uključi u zajedničku nabavku vakcina protiv koronavirusa sa zemljama EU. Nakon toga su Dveri Boška Obradovića saopštile da oni nisu potpisali apel tzv. udružene opozicije Srbije. Sudeći po ovom javnom neslaganju, mnogi zaključuju da tinja tihi rat među dvojicom lidera

