VI ŠTO NAPADATE ANU BRNABIĆ I DOKTORKU DARIJU: Gordana Čomić poslala JAKU poruku svima koji vređaju žene (FOTO)

Gordana Čomić, kako je i navikla javnost, ni ovaj put nije prezala ni od čega, niti od pominjanja imena niti od teških uvreda koje se na račun žena mogu čuti.

Posebno je apostrofirala (imenom i prezimenom) najmoćnije žene, poput premijerke Ane Brnabić i članice Kriznog štaba dr Darije Kisić Tepavčević.

Sve je rekla jakom porukom na svom Fejsbuk profilu naslovljenom sa "RUŠENJE ŽENA", uz podjednako "jaku" sliku, kojom je ilustrovala svoj stav.

"Ako i kad je sve što umete da izrazite kao kritiku i umesto kritike:

- za Anu Brnabić to 'da nije žensko, a Čale jeste', - za Dariju Kisić Tepavčević 'da ima sise koje šepuri', - za Zoranu Mihajlović 'da ima debele noge i da je alapača', - za Aleksandru Jerkov 'da je ustaška ku*va' - za novinarke, voditeljke, glumice kojima slikate dupeta zovući ih zrikavim, debelim, ružnim, ne-bi-te-ye*o-kakva-si, i slično... - .... - za bilo koju ženu koja je meta nasilja 'da je ku*va provocirala i sama tražila' - za pravo izbora žene da rađa 'da su one fašisti koje su pobile više Srba od bilo koga", napisala je narodna poslanica, a onda zaključila: "Dakle, ako je to sve što umete, što birate i što vas veseli da saopštavate svetu, sedite rođaci, imam nešto da vam kažem: - verbalno smeće nije kritika, samo je smeće, samo je smrad misli koje takvim govorom širite iz sebe Tu se ništa ne može, osim da se odmahne rukom i nastavi borba za kulturu ophođenja".

(Kurir.rs)

Kurir