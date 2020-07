ŠAPIĆ ZA USIJANJE KURIR TELEVIZIJE: Nije realno da svi budemo u vladi, ali nije nezamisliv savez SNS-SPS-SPAS

Već prvo učešće na nacionalnim izborima donelo je Aleksandra Šapiću i njegovom Srpskom patriotskom savezu poslanička mesta i signale da bi, iako trećeplasirani na izborima, mogli odmah u vlast.

Ali, dok se još vaga hoće li u vladu ili ne, partiju pogađaju i prvi interni potresi pa je tako SPAS ostao bez jednog poslanika i pre konstituisanja parlamenta.

O tome šta vlastima nudi, a šta očekuje, kakva je budućnost stranke, a kako vidi budućnost zemlje, Šapić govori u emisiji Usijanje.

Ulazite li u Vladu?

Pa ne ne znam stvarno, to je u ovom trenutku pitanje na koje ne mogu da dam odgovor, sem da vas lažem. Otvoreno je još uvek za sad sve, i mi na tom prvom razgovoru koji sam imao sa predsednikom Vučićem nismo došli do te faze samih razgovora ulaska SPS-a u Vladu. Trebali da se vidimo još jednom pa ćemo videti.

foto: printscreen

Vi ste mlada partija, najmlađa u ovom sazivu parlamenta, jeste li spremi da se nosite sa ljudima koji su na političkoj sceni već 20-30 godina?

Pa to će da pokaže vreme.

Kako se vi osećate, je l' imate samopouzdanja?

- Nisam čovek kome nedostaje samopouzdanja, ali se trudim da budem realan i objektivan, i da stvari za koje možda nemam dovoljno znanja i iskustva ili veštine u njih tako olako ne ulazim, pričam generalno ne samo za politiku. Nisam ja ni ovde baš pao s neba niti me pretvorila neka dobra vila, nego je ovo posledica dugog niza godina, i nekog logičnog sleda stvari i mog političkog puta koji traje već jedanaest godina. Tako da nisam ja tako ni neiskusan a politički ni naivan kako to možda izgleda na prvu.

Rekli ste jednom priliko da će se svi drugi lakše dogovoriti među sobom, nego sa vama. Je l to znači da ste težak pregovarač?

Ja sam rekao da je istorija mojih pregovora sa svima na našoj političkoj sceni za sada to polkazala. Razgovarao sam sa dosta ljudi, nikad nisam sporio razgovor sa bilo s kim, jer smatram da je to osnova političkog života, ukoliko niste spremni da razgovarate, o čemu dalje da govorimo. Ali razgovarati i dogovotiti se dve potpuno različite stvari. Nisam neko ko olako sklapa dogovore i ko olako daje reč, jer mislim da reč mora da se drži a da dogovor ima jak sklop. Nemoguće je da se u svemu složite, ali dogovor mora da bude dovoljno snažan da ne bi došao u pitanje nakon par meseci, jer to onda pokazuje neozbiljnost. Ako se bavite ovim poslom, morate građanima da pokažete da ste dovoljno stabilni, da niste neko ko je spreman da prvo svoju organizaciju uvede u nestabilnost, a takođe i državu. Tako da sam tu uvek bio oprezan, i ako ste primetili ja sam dosta oprezan i kada govorim bilo šta, jer je opreznost jedan vrsta odgovornosti. Tako sam se ponašao u svim razgovorima u sada, i zato nisam sklapao olako dogovore.

foto: screenshot Kurir TV

Kad ste izašli iz Predsedništva, bili ste zatvoreni, tajansatveni. Rekli ste da ste vodili privatni razgovor. Ali toje krajnje neprivatna situacija bila, vas je pozvao predsednik republike, na konsultacije, na šta je zakonski obavezan.

- Kad sam rekao privatni razgovor nisam stavio tačku, treba pogledati kontekst onda bi moglo da se razume šta sam rekao. Kao prvo razgovor je bio zatvoren za javnost, s obzirom da smo odlučili da bude zatvoren, znači da postoje stvari koje ne želimo da podelimo sa javnosti, odnosno privatne stvari. To nije bio porodičan razgovor, ni prijateljski. Bili smo sami, ako ćemo da prevodmo sa engleskog in private, to znači nasamo. Nismo pričali o privatnim stvarima, a znate naši mediji od svega što sam rekao za tih pet minuta jedino bilo važno da sam rekao da smo imali privatan razgovor.

Ali niste mnogo rekli?

- Izneo sam suštinu, i zaista iza tog anije bilo, da me je predsednik za tih 60-tak minuta informisao o stanju u Srbiji, u regionu,o pregovorima o Kosovu i o koroni. Manje više je razgovor išao u tom pravcu, i otprilike o sv mu što nas čeka, zaista nije bilo nekih velikih tajni da sam ja nešto prećutao medijima.

foto: screenshot Kurir TV

Ako se vratimo na Vladu, vi niste neophodni, ali se stiče utisak u medijima da ste poželjan partner. Šta mislite zašto ste vi privlačni za vladu i šta biste vi doneli?

- To nije pitanje za mene. Ja nisam svoj poltički put pravio da tumačim tuđe misli i tuđe promene. Ja mogu da govorim u trenutku ako nam SNS ponudi mesto u Vladi, ako tu odluku donesu, iz njima znanih razlčoga, tada mogu da govorim o tome da li možemo da nađemo osnove da naravimo ozbiljan dogovor koji neće biti doveden u pitanje posle četiri meseca.

A mislite li da biste mogli?

Sa Vučićem sam imao prijatan razgovor. Ako postoje stvari sa kojima se najviše slažem sa politikom vladajuće većine je spoljna politika, verovatno bih je vodio identično, a najviše smo o tome razgovarali. Što se tiče unutrašnje politike, naravno ima različitosti, ali suštinski koncept spoljne politike mi je možda najbliži od onoga što radi aktuelna vlast.

Imate specifičnu situaciju da gospodinom Glišićem? Dogodilko se da on više nije vaš poslanik.

Da, on više neće biti član naše poslaničke grupe. Ja sam odlučio da više ne bude. On je dao svoje objašnjenje, ja tu to ne želim da ulazim, jedino što sam rekao da bi bilo moralno da vrati mandat, ali je to problem sad našeg izbornog zakona, pošto su poslanici vlasnici mandata. Mi na to ne možemo da utičemo. On će uraditi ono što misli da je po njemu ispravno, i tu bi stavio tačku. Razlog zašto napušta našu grupu sam izneo pred našim poslanicima koji ulaze u parlament, nije to neka interna tajna, ali sam odluči da to ne delim sa javnosti.

foto: screenshot Kurir TV

Imate li utisak da vas dobar deo biračkog tela ne doživljava kao pravu opoziciju. Ko su u stvari vaši glasači?

Svako ima pravo da doživljava svakog na način na koji želi. Jasno je definisano šta znači vlast, a šta opozicija. Ako je SNS vlast, onda sam ja verovatno najveća opozicija koja je ikad u Srbiji postojala, jer sam ja verovatno jedini od svih na srpskoj političkoj sceni, i od vlasti i od opozicije koji sa SNS ni na jednom nivou zajedno ni cvet posadio nije. Ako je to jedinica mere, onda bi ja trebao da dobijem neki Oskar, za najvećeg opozicionara svvih vremena. Opozicionar je onaj koji nije u deo aktuelne vlasti, a ja sam na opštini Novi Beograd nisam opozicija, već vlast, a na nivou republike ili grada sam opozicija. Ali ako smatrate da je opozicionar samo onaj koji o vlasti govori na način kao neki određeni opozicionari govore o vlasti, onda možemo da delimo te etikete.

foto: screenshot Kurir TV

Pitanje je, kao u sportu, da li je bolji fudbaler onaj koji ćuti i daje golove, ili onaj koji samo viče i privlači pažnju. Ja sam na Novom Begradu, dva puta, a sad i treći put uspeo da pobedim mašineriju SNS, kakva nije viđena od Komunističke partije. Mislim da sam na Novom Beogradu uspeo da nešto ostavim, nisam poltikom počeo da se bavim da rušim Vučića ili Dačića, ja sam počeo kad SNS nije ni bio na vlasti. Ako mi je jedini cilj bio da srušim SNS onda nisam ni trebao da bavim politikom. Ja pokušavam da napravim rezultat i ostavim nešto iza sebe. Ja sam na Novom Beogradu ostavio nešto. Ja politici prilazim u odnosu na stvari koje neko radi, a ne u odnosu na ime koje mi smeta. Ono što bih i sam uradio da sam vlast, a radi aktuelna vlast, ja podržim, a ono što sam ne bih uradio, ne podržavam. Kao što sam kažem ako neki opozicionar predloži nešto dobro,što bih sam uradio ja to podržim. To nije previše popularno, ali mislim da je to jedini način bavljenja politikom. On može da me košta, jer se ne bavim niskim strastima, a ljudi to očekuju, ali mislim da su nas one mnogo koštale. Kada igrate na niske strasti, to donosi probleme.

Kažete da je SNS kao Savez komunista, je l to dobro ili loše?

Ja bih voleo da imam takvu organizaciju. Pričam o organizaciji. O politici njihovoj možemo da pričamo, ali SNS silazi u najdublje slojeve društva, u ovim okolnostima je skoro nemoguće boriti se s njima. Ali ja sam ipak uspeo da i protiv takve organizacije ipak napravim neki rezultat.

Bili ste deo DS, blisko ste sarađivali sa Đilasom, kako danas gledate na to?

Mislim da je to bila dobra gradska vlast. Mogu da govorim o stvarima koje sam ja radio, na koje sam ponosan. Nije tu bilo malih stvari, zatvarali smo kockarnice oko škola, bio sam prvi koji je ulazio u prostorije oduzete kriminalcima, niko nije smeo, pa smo to pretvarali u vrtiće. Počeli smo da pravimo teretane na otvorenom, i tako dalje. Bio sam tehničko lice, deo kabineta gradonačelnika. Sva najveća zasluga tada za dobru gradsku vlast ide Đilasu, a ne meni, ja sam dao svoj mali doprinos.

Je l' biste mogli sad da s njim sarađujete?

Dosta su se okolnosti promenile.

Da li biste mogli da sarađujete s nekim iz opozicije?

Nemam ja problem ni sa kim, mogu sa svakim da razgovaram, da vidimo da li može da se nađe tačka spajanja. Ja sam se bavio sportom, bio sam deo ekipe, naš cilj je bio da zajedno igramo i napravimo rezultat. Tako je i u politici, naša obaveza je da pokušamo da nađemo zajednički jezik, mi smo samo predsatavnici naroda, čak i oni koji osvoje 3% predstavljaju 100.000 birača. To ne treba potcenjivati.

Ko predstavlja onih 50% koji nisu glasali?

Bio je zaista manji broj glasača, zbog korone i zbog bojkota, ja sam još u oktobru prvi od svih rekao da izlazim na izbore. Nisam osuđivao bojkot, ali nisam nikoga ni ubeđivao da izađe na izbore. Da sam vlast ne bi nikog ni ubeđivao da izađe. Ali bojkotom niste zaustavli ni jedan proces koji se dešava, i živite kao i svaki onaj koji je želeo da utiče na nešto. E sad, da li su okolnosti takve da je SNS tako dominatna da vi ne možete da utčete na nešto, to ne mora da znači da će tako biti i sutra.

Priča se o reujedinjenju DS? Da li u teoriji i vi tu mogli da se nađete?

Bilo bi dobro da je DS opstala, imala je priliku pre par godina. Ali, za srpski parlamentarizam i politiku bi bilo bolje da se DS zvanično sahrani u nekoj Aleji velikana, jer se bojim da će ovako završiti na nekom Lešću, jer će se zaboraviti i ono dobro što je uradila. Kad se priča o ujedinjenju, ovo nije ta DS, i žao mi je. Ona je srpskoj političkoj sceni bila neophodna, ali ovakva ne.

Da li ste rekli da je moguća vlada SNS-SPS-SPAS?

Ja sam rekao da ne mislim da je realno, što nije nemoguće da budemo svi u vladi. SNS je uzeo toliko glasova da im ne treba niko. Onda je neko rekao Šapić neće sa SPS u vladu. Ja ne znam ni da li ću jav biti u vladi.

Kako vidite situaciju na Novom Beogradu? Da li ćete formitati vlast i skim Novom Beogradu?

Zaista je otvoreno sve. Niko ne može sam da uzem vlast. Uzeli smo jedan mandat više od SNS, ali nedovoljno za većinu.

Da li možete da formirate vlast sa SPS?

Formalno možemo. Ali videćemo. Na današnji dan ne znam ništa. U ovom momentu je troznak, što bi kladioničairi rekli. Možda u odnosu na druga dešavanja u međuvremenu bude zavisio i dogovor na Novom Beogradu.

Opšta je priča u narodu da se pregovori o vladi traju dugo zbog javnih preduzeća?

Ja se tako nikada nisam postavljao, to mi je bio prizeman način. Da sam to hteo, ne bih ni pravio stranku. Dok ja vodim SPAS i ako budemo u prilici da učestvujemo u vladi, toga neće biti, jer javno preduzeće nije cilj sam po sebi.

foto: Adria Media TV

Da li možete da zamislite da SPAS bude deo vlade, ali da vi lično ne budete u vladi?

Mogu. Ukolik uspete da napravite dogovor, onda gledate ljude za određena mesta. Nisam ni ja najbolji, a mislim da najviše mogu da dorpinesem na lokalu.

Ako ne budete deo vlade, da li možete biti stub oko kojeg će se napraviti neka nova opozicija?

Radim ono što verujem da je ispravno, ukoliko nekio hoće da priđe, dobrodošao je. Nikada se neću ponašati da nekom budem kontrateža, da sam spreman da se udružujem s nekim zubog toga, jer to nije ispravno, politikom treba da se bavimo sa ciljem i vizijom.

Koliko vam je ideologija važna? Bili ste u liberalnoj DS, sad ste otišli dosta udesno?

Politiku SPAS-a kreiram ja, a ne recimo Ratko Dmitrović, i očigledno je da se on s tim složio. DS je bila otvorila i jedan nacionalni aspekt, i meni je žao što ga je zatvorila. Podela na levo i desno je izgubila smisao. Hajde da sklonimo terminologiju sa strane, jer ona više ne postoji. SPAS je srpska organizacija koja se bori za srpski nacionalni interes, otvorena za saradnju sa svim. Mi smo za Srbiju.

Jeste li za članstvo Srbije u EU?

Govorio sam uvek ukoliko nam se isplati da budemo deo EU, onda da. To jeste trgovina, ukoliko će neko da nam da novac, da bi naša ekonomija bila snažnija, da bi sprski čovek bolje živeo. Ako nekom taj termin isplatiti se ne sviđa, žao mi je. Svima koji su u EU ušle 2004. se vrlo isplatilo, čak i Hrvatskoj se isplatilo, o Bugarskoj i Rumuniji neću da govorim. Da li ulazak u EU nama više donosi i odnosi ne mogu sad da kažem jer nemam sad potpun uvid, ali na Samitu EU nedavnom Hrvatska je dobila 23 milijarde evra. Da je Srbija sad u EU, dobila bi 35 milijardi evra. U tom smislu ja kažem da, i to pokazue šta je EU. Naravno da je umeće rukovodstva da kad bi bili članicas EU ne narušimo veze sa ruskim i kineskim partnerima.

Ali EU nam zamera da se ne usaglašavamo sa spoljnom politikom? I sad dolazite u situaciju da morate da se uskladite?

Onda se dešava da ne možete sve da uskladite, a onda oni kažu nema proširenja. MI smo sada daleko od EU, i bilo bi samoubistvo sada seći veze sa drugim zemljama.

Kosovo?

U čudnom tremutku se dešava pritisak, kada je ceo svet u krizi zbog korone, neko pritiska da mora da se odžavaju sastanci. Mislim da neko pokušava da iskoristi ovo stanje da se napravi neko končano rešenje. Ali zvaničnici Sbije mogu da razgovaraju o svemu samo ne o statusu, jer bi u tom slučaju napravili krivično delo

Da li razmišljate o predsedničkoj kandidaturi?

Ne.

Da li mislite da je na protestma u Beogradu bilo vaših članova?

Ne znam, ako je bilo nisu bili agresivni. Huligane treba razdvojiti od onih koji izražavaju politički stav. Imam 42 godine, nikad nisam video da je jedna policijska jedinica toliko dugo stajala i nije reagovala na nasilje.

Nije mi jasno da u trenutku kada korona divlja, neko može da se strpi. Bio bih strožiji da sam vlast. Ako je bilo stranaca organizatora, trebalo je pohapsiti sve koji su učestvovali.

Mere protiv korone?

Po onome što sam video, mere su bile prilično snažne, videćemo u kakvom će stanju biti ekonomija kasnije, ali dobili smo i pozitivne ocene MMF-a, tako da se nadam da neće biti težih posledica za ekonomiju.

Pratite Kurir televiziju na poziciji 8 i na https://www.kurir.rs/tv

(Kurir.rs)

Kurir