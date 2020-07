STRAŠNO! NOGO KREĆE PUŠKAMA NA POSLANIKE! Sa Jeremićevim čovekom sprema NAPAD NA SKUPŠTINU!

Skupština Srbije i poslanici ponovo su postali meta napada pojedinih opozicionara, ali ovaj put preti im se i puškama, a taj monstruozni plan trebalo bi se se provede na dan konstituisanja novog saziva parlamenta!

Naime, opozicioni poslanik i nekadašnji član Dveri Srđan Nogo u subotu uveče sve je šokirao kada je tokom protesta izvadio pušku za pejntbol, uperio je u parlament kao da puca i tako se slikao.

Poziv na divljanje

- Ja sam spreman za pejntbol puškaranje. Ko nema pejntbol pušku, mogu i praćke, baloni s farbom, jaja, paradajz. Pošto ovi stida nemaju, da ih mi obojimo i obeležimo - poručio je Nogo.

Podršku napadu na Skupštinu dao je i Vladimir Gajić, predsednik Pravnog saveta Narodne stranke Vuka Jeremića. On je pozvao na proteste na dan konstituisanja Narodne skupštine, koje se planira najkasnije do 3. avgusta.

- Znači, sledeće demonstracije na dan konstituisanja nelegalne Skupštine Srbije. Nisu valjda mislili da je gotovo..? - napisao je Gajić.

Sagovornici Kurira poručuju da se odmah prekine s pretnjama i svakom vrstom poziva na agresiju.

Nasilje jedina politika

Na ove pretnje reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručivši da se vlast osvaja pobedom na izborima, a ne na ulici, pretnjom puškama i vešalima

. - Neka ljudi čuju da ćete vi da bijete poslanike i osvajate vlast na ulici. Kao mala deca, osim što nekada naprave veliku štetu - rekao je Vučić.

Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković kaže za Kurir da niko ne može da spreči legalne predstavnike građana da dođu u Skupštinu na dan konstituisanja i da verifikuju svoje mandate i polože zakletvu.

- Koliko ja poznajem zakone Republike Srbije, takvi skupovi u vreme održavanja sednice Narodne skupštine nisu dozvoljeni. Ubeđena sam da će država na pravi način odgovoriti na sve ono što najavljuju pojedini pripadnici vanparlamentarnih političkih opcija - poručila je Gojkovićeva.

Ovu sumanutu ideju opozicije oštro je osudio i potpredsednik Vlade i šef diplomatije Ivica Dačić.

- To je pokazatelj da oni ne odustaju od nasilja. Nasilje je njihova jedina politika, zato i nemaju nikakvu podršku naroda. Država mora tome da se suprotstavi - rekao je Dačić za Kurir.

Sramno

Nišani na parlament, a još prima poslaničku platu

Poslanički mandat Srđana Noga je i dalje aktuelan, sve do konstituisanja novog skupštinskog saziva. To znači da Nogo i dalje prima platu kao narodni poslanik od iste one Narodne skupštine u koju puca.