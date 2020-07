NA SVOJU RUKU: Savet odbacio Jelisavetin izveštaj o Telekomu, a ona ga uporno komentariše!

Četiri člana nisu glasala za izveštaj Vasilićeve, pa je on vraćen na doradu. Ipak, nju to nije sprečilo da iznosi podatke o poslovanju državne kompanije. Sagovornici Kurira kažu da je trebalo da se uzdrži od toga

Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić nije ni sačekala da bude gotov izveštaj o poslovanju Telekoma, već je nedeljama pre toga javno krenula da kritikuje rad ovog preduzeća.

Naime, kad je izveštaj završen, kako je i ona sama priznala, Savet ga nije usvojio, jer četiri člana ovog tela nisu glasala "za".

Zbog toga je izveštaj vraćen na doradu, ali to nije sprečilo Vasilićevu da nastavi s negativnim ocenama državne kompanije.

Posebno je zanimljivo što je negativno o Telekomu govorila uglavnom za medije koji posluju u okviru Junajted grupe. Ta kompanija je, inače, direktni konkurent upravo Telekom.

Sagovornici Kurira ističu da je izveštaj zvaničan tek kad ga Savet usvoji i da niko nije trebalo javno da istupa pre toga.

Preuranjeno

Dragan Dobrašinović, predsednik Koalicije za nadzor javnih finansija, kaže za Kurir da bi najbolje i najrelevantnije bilo da je Vasilićeva sačekala da se izveštaj usvoji i da postane zvaničan, a da onda o tome govori javno.

- Ne bi trebalo da bude praksa da se istupa javno dok izveštaj ne postane zvaničan. Ona je istupila kao pojedinac, ne ispred Saveta, to nije sporno, ali bi bilo logičnije da je sačekala da izveštaj Saveta i da je onda uz svoje mišljenje to javno i iznela. Postoji i mogućnost da Savet izveštaj prolongira do beskonačnosti, pa je ona možda izgubila strpljenje. Ne znam koji su njeni motivi, ali je mnogo bitnije šta je istina, a šta nije, kao i verodostojnost svih informacija i podataka iz izveštaja. To sve nas interesuje - kaže Dobrašinović.

Neobično

Ekonomista Ljubomir Madžar smatra da bi po usvajanju trebalo uporediti izveštaj i tvrdnje Vasilićeve:

- Godinama pratim njen radi i mislim da je jedan od najlucidnijih pravnika u Srbiji. Malo je neobično da se daju izjave pre nego što je izveštaj usvojen, ozvaničen i obnarodovan. To jeste neobično, ali mora da je znak velike borbe unutar samog Saveta, moguće da su se pojavili neki krupni problemi. Kad izveštaj bude u potpunosti poznat i objavljen, treba uporediti njena izjave i videti da li su i koliko su bile utemeljene i opravdane.

ĆERKA ZAPOSLENA KOD KONKURENCIJE Moguć sukob interesa Kurir je, podsetimo, pisao da postoji sumnja da se Vasilićeva nalazi u sukobu interesa. Naime, njena ćerka je Katarina Bajec, koja je angažovana u Junajted grupi, kući koja je konkurent Telekomu, pa je moguće da tu leži razlog njene kampanje protiv državne kompanije.

NASTAVLJENA NEGATIVNA KAMPANJA Vasilićeva i Junajted grupa opet udarili po Telekomu foto: Screenshot N1 Junajted grupa i Vasilićeva su i juče, preko svojih medija, nastavili kampanju protiv Telekoma, pa je tako ona opet bila gost na N1 i tom prilikom je još jednom iznela niz optužbi na račun državnog preduzeća. Kako je rekla, "referatom o Telekomu se borila za javnu svojinu i za sve nas", tvrdeći i da se "ide ka tome da Telekom postane privatna kompanija, a ne znam čija". Inače, zanimljivo je da se programski direktor N1 Jugoslav Ćosić u nedavnom odgovoru Kuriru, na pitanje o konstantnom negativnom izveštavanju o Telekomu, pozivao upravo na stavove Vasilićeve, što otvara sumnje da se oni nalaze u nekoj vrsti saveza, odnosno zajedničkog delovanja protiv Telekoma.

