SLOBODAN MILOŠEVIĆ PRIČAO SVE NAJGORE O RADOVANU: Karadžić nije psihijatar, već pacijent, lažov i marginalac

Bivši srpski i jugoslovenski predsednik Slobodan Milošević koristio je susrete sa zapadnim diplomatama da kritikuje, pa čak i vređa lidere bosanskih Srba poput Radovana Karadžića. To piše u jednoj od deklasifikovanih depeša objavljenih u digitalnoj biblioteci bivšeg američkog predsednika Bila Klintona.

Ne Izetbegoviću

- Ukratko. Milošević je odgovorio na predlog kontakt grupe o priznavanju Bosne jasnim ne, to je procena svih članova kontakt grupe nakon petosatnog sastanka i ručka koji je održan 11. aprila. On je objasnio da bi priznavanje trenutne države Bosne bilo priznavanje vlade Alije Izetbegovića, što bi nateralo bosanske Srbe u ratnu groznicu jer bi se osećali napušteno i izdato - piše u depeši od 12. aprila 1995, koja je tada bila označena kao tajna.

Nije više tajna Depeša foto: Printscreen

Kao autor depeše naveden je Kristofer Hil, bivši ambasador u Albaniji i Makedoniji, član tima Ričarda Holbruka u vreme pregovora o miru u Bosni, kao i predstavnik za Kosovo neposredno pred bombardovanje Jugoslavije 1999.

- Milošević je insistirao da je jedini način da se bosanski Srbi ubede da su na pogrešnom putu da se Beogradu odmah potpuno ukinu sankcije. Kad mu je traženo da to elaborira, on je rekao da je već objašnjavao. Da je sve teže ubediti bosanske Srbe u bilo šta bez ukidanja sankcija jer tvrdoglavo veruju da je kontakt grupa antisrpska. On je ubeđivao sagovornike da ne vide situaciju jasno i da previše pažnje posvećuju marginalnim likovima kakvi su Alija Izetbegović i Karadžić - piše u depeši.

Kako se dalje navodi, Milošević je rekao i da „Srbija nema ništa s tim ratom“, kao i da „ako žele da podrže mir, moraju da podrže Srbiju“.

Lagaće Kartera

- Milošević je ubeđen da će Karter (bivši američki predsednik Džimi Karter) doći i da će ga Karadžić ugostiti jer bi mu to donelo poštovanje.

„Karadžić će opet da laže Kartera. Neće ispuniti nijednu obavezu.“ Vređao je lidere bosanskih lidera i rekao da su „lažovi“. „Koljević (Nikola Koljević, potpredsednik RS) pijan je svakog dana od 10 ujutru.“ Što se tiče Karadžića, „on nije psihijatar, on je pacijent“. Milošević vidi šansu u tome da će Ratko Mladić raskinuti s civilnim vlastima - naveo je Hil u depeši.

TRANSKRIPT, 19. 4. 1999. Neću u rat zbog Slobe, pomagaću mu samo pred kamerama foto: Profimedia, EPA Bil Klinton: Zdravo, Borise. Boris Jeljcin: Dobro jutro, Bile. Klinton: Hvala što si se javio. Hteo sam da pričamo o Kosovu. Jeljcin: Bile, ovo je teško vreme za međunarodne odnose. Nisam se suočio s tako teškim i komplikovanim problemom kao što je vojna akcija NATO protiv Jugoslavije. SAD i NATO su napravili grešku, Milošević nikad neće kapitulirati. Umesto da rešite humanitarni problem, stvorili ste humanitarnu katastrofu. U Rusiji je sve jači antiamerički stav. Mi ćemo pregovarati s vama i pritiskati Miloševića. Klinton: Slažemo se o osnovnim principima: kraj napada, povlačenje trupa, povratak izbeglica su osnova za političko rešenje koje će omogućiti Srbima da sačuvaju teritorijalni integritet Jugoslavije. Greška bi bila da imamo vojno i diplomatsko prisustvo bez Rusa. Ipak, postoji srpska manjina na Kosovu i oni moraju da budu zaštićeni. Tek tad je moguće razoružavanje Albanaca. Jeljcin: Komunisti me oštro napadaju. Insistiraju da pošaljem oružje i opremu Jugoslaviji i da tamo pošaljem vojsku. Traže da pokrenem evropski i svetski rat, a ja sam apsolutno protiv toga. Nećemo im dati vojnu opremu, ali hoćemo humanitarnu pomoć, i to javno i pred kamerama. Klinton: Slažem se, Borise. * Deklasifikovani razgovori iz Biblioteke Bila Klintona

