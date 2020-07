MALI SE OGLASIO NA INSTAGRAMU: Vlada Srbije već sutra o novoj turi pomoći od 155 evra!

Na sutrašnjoj sednici Vlade biće usvojen pravni okvir koji se odnosi na drugi paket pomoći za privredu. Svi privrednici koji su već koristili mere, i koji na njih imaju pravo, biće automatski prijavljeni na nove mere, dakle ne treba da se prijavljuju. Oni će prvu uplatu dobiti do 10. avgusta, a narednu u septembru. Osim toga, na ove mere imaće pravo i privredni subjekti koji su osnovani posle 15. marta, a koji prošli put nisu imali to pravo. Potrebno je da budu osnovani najkasnije do 20.07. i da se prijave do 15.9. tako što će na poreskoj prijavi kao datum dospeća poreza i doprinosa na zarade staviti 5.01.2021. godine. Oni će u septembru dobiti odjednom dve uplate po 60% od minimalne zarade. O ovim i drugim temama upravo na @rtvpink

A post shared by Siniša Mali (@mali_sinisa) on Jul 28, 2020 at 11:44pm PDT