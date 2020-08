VUČIĆ O KORONA KRIZI: Penzije i plate sigurne, Srbija uspešnija od ostalih

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je danas da su penzije i plate u Srbiji sigurne i neće biti smanjivane, i pored korona virus krize koja je izazvala tektonske promene u svetu.

- Za sve građane da znaju imali smo u julu odličan PDV, akcizu, bolji porez na dobit nego što smo očekivali. Rashodi su nešto veći zbog korona virusa, ali prihodi su dobri. Na rashodima moraćemo da radimo, da ih smanjujemo -objasnio je on.

Vučić je naglasio da Srbija ima stabilan budžet, siguran fiskalni sistem, te dodao da penzioneri i radnici u javnom sektoru mogu biti mirni, jer su im penzije i plate sigurne, dok će u drugim zemljama sigurno biti smanjene.

Najavio je da će drzava ići sa daljim merama podsticaja privrede, kao što je "moja prva plata", kojim se želi ojačati privredni sistem.

Kazao je da će se voditi razgovori sa najpogođenijima u ovoj krizi, a to su turistički sektor u Beogradu, Novom Sadu i Nišu.

Naveo je da su ta tri grada posebno pogođena, dok ostale turističke destinaije, kao što su Zlatibor i Vrnjačka banja imaju popunjenost od oko 80 odsto, a Beograd svega pet do šest procenata.

- Videćemo šta možemo da uradimo da ih podstaknemo da ne zatvaraju. Na jesen ćete videti kako puca u pola sveta. Ovi brojevi menjaju svet. Ljudi nisu videli ovo ni od 1929. do 1933., ni posle Drugog svetskog rata. Kada SAD padne za 34 odsto u drugom kvartalu i računa da će imati smanjenje privrednog rasta od 20 odsto, to su neverovatne tektonske promene u svetu - naglasio je on.

Rekao je i da će evrovzona imati negativan rast od minus 14,4 odsto, te da su ti svi podaci pokazatelji "ekonomskom potopa".

Na drugoj strani Srbija sa plus pet, odnosno minus šest, mnogo je drugačija u odnosu na sve druge.

- Neka govore lud i diktator, psihopata, ali semafor pokazuje drugačije. Znači da ljudi mogu da budu sigurni. Srbija je nešto uspešnija od ostalih, plate i penzije su sigurne - ponovio je on.

