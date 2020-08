BALŠA BOŽOVIĆ ZA EMISIJU USIJANJE NA KURIR TV: Opozicija učvrstila Vučića umesto da ga smeni, bojkot je bila loša ideja!

Član GO DS Balša Božović izjavio je u emisiji "Usijanje" na Kurir TV da u ovoj stranci pokušavaju da "krpe ono što je razbijeno u poslednje dve godine".

"Misli da su napravljene velike greške u opoziciji. Dve godine je opozicija pokušavala da navodno sruši Vučičev režim, a na kraju ga je samo učvrstila i ostala bez elementarnih sredstava za funkcionisanje", rekao je Božović.

On je rekao da je DS dobila loš manir koji je pokupila iz Saveza za Srbiju "gde se odluke donose odozgo na dole i sprovode bez bilo kakvog razmišljanja o posledicama".

Božović je rekao da su raspisani izbori za 26. septembar, a na konstataciju da te izbore ne priznaje predsednik DS Zoran Lutovac, Božović je podsetio da ih je raspisao GO stranke i da se iskreno nada da "niko nije protiv svojih članova".

On je rekao da su sukobi u DS bile "ružne slike" i da je Demokratska stranka razorena infrastrukturno, a mnogi funkcioneri i članovi kupovani od strane savezničkih stranaka.

"Mislim da je Srbija i opozicija pretrpela ogromnu štetu jer je to jedina stranka koja je mogla na terenu da se suprostavi Srpskoj naprednoj stranci. I to je negde dalo oduška Aleksandru Vučiću da mnogo lagodnije nastavi svoj politički život", rekao je Božović.

Dve godine tražili sastanak sa Lutovcem

On kaže da je dve godine tražen sastanak sa Zoranom Lutovcem i predsednikom poslaničkog kluba DS Goranom Ćirićem.

"Nismo dobili nikada termin. Znate da su osnivači i ugledne demokrate tražili više puta sastanak sa predsednikom DS ali to se nije dogodilo", rekao je on.

Božović je rekao da po statutu stranke posle izbora u državi idu izbori u stranci, ali da se prvi put dogodilo da predsednik nije hteo da stavi na dnevni red da se glasa o odluci Glavnog odbora.

"To je podelilo Demokratsku stranku... postoji veliki deo DS koji se protivio načinu na koji je Savez za Srbiju tretirao. Ako pogledate, sem Boška Obradovića, to su sve funkcioneri DS koji su je napustili kada joj je bilo najteže, a u nju se učlanili kada je bila na vlasti", rekao je on.

Božović je rekao da se u SZS nije čula proevropska politika.

"Vrlo je bilo naivno od rukovodstva DS što je ušla u tu priču. Mi smo od tog momenta počeli politički da se razilazimo i glasnije govorimo naše stavove. Napustili smo sednicu parlamenta kada je Pahor, kao predstavnik EU, došao u parlament. To su sve bile pogrešne odluke i potezi. Ono što je bilo veoma loše je taj rezultat u kom nemate opoziciju, DS i infrastrukturu, a sa druge strane imate režim jači nego što je bio", rekao je Božović.

Lutovac sam doneo odluku o ulasku u SZS

"Predsednik DS je tražio ovlašćenje da pregovara, a onda smo iz medija saznali da smo osnovali SZS. Nikada se rezultat tih pregovora nije stavio ponovo na glasanje. Da ne bi ispalo da se ponovo delimo i svađamo, pokušavali smo na neki način da umirimo taj nemirni brod i promenimo Savez za Srbiju, ali se to nije dogodilo", rekao je on.

Božović kaže da nikada nije bila ideja da se donose odluke o bojkotu izbora.

"U tom bojkotu su nestale sve stranke. Ostao je onaj ko ima nešto medija i novca. Taj će se ponovo kandidovati za gradonačelnika Beograda. Nisam siguran da će osvojiti od prošlog puta. Svi koji su vodili SZS treba da se pomere u drugi plan, treba da podnesu odgovornost i mislim da treba da Srbija zaslužuje jednu čistu, novu, evropsku, građansku scenu koja će moći da se suprotstavi Vučiću", izjavio je on i dodao da je tragikomično što se SZS nije izvinio biračima za svoj neuspeh.

"Mislim da SZS postoji samo na papiru, a da u javnosti ne zavređuje nikakvu odgovornost", dodao je Božović.

Đorđević pokušava da destabilizuje opoziciju

"Mislim da je Mlađan Đorđević siva eminencija SZS i spona neke čudne skupine ljudi iz nekog političkog, moskovskog podzemlja koje pokušava da unese neku vrstu nemira i predstavi se kao neki faktor u ovoj državi. Verujem da to nema veze sa zvaničnom ruskom politikom prema Srbiji. Ali on konstantno pokušava, na svaki mogući način, kako da destabilizuje opoziciju tako da dezavuiše neke zahteve opozicije", rekao je on.

"Imate oni koji su kupili stranke, a oni su na kraju dobijali takav medijiski prostor i predstavljali se kao lideri opozicije, bez obzira što nisu predstavljali građane", dodao je Božović.

Đilas, Jeremić i mnogi drugi su preuzimali stranke!

Na pitanje ko je kupio stranku u Srbiji, Božović je rekao da se "to zna".

"Đilas i Jeremić i mnogi drugi su preuzimali stranke koje su već postojale, na to sam mislio. Ne znam koliko to košta, ni da li košta", rekao je Božović i dodao da su postojale stranke koje su "zdravim putem" to postale i imale političku istoriju.

Božović kaže da će biti velika pobeda da Demokratska stranka preživi.

Umesto odgovora koga bi mogao da vidi kao protivkandidata Lutovcu, Božović je rekao da bi više voleo da vidi "levi centar" građanske, evropske Srbije koji je ostao upražnjen.

Božović kaže da bi u vrhu stranke voleo da vidi Branislava Lečića, Natašu Vučković, Nadu Kolundžiju, Vidu Ognjenović...

"Radimo na spajanju sa strankom Borisa Tadića i na pomirenju. Verujem da će doći do ujedinjenja Demokratske stranke", rekao je on.

"Mislim da će DS preživeti, ako ništa drugo zbog misije da modernizuje Srbiju. Ne krivim ljude koji su razočarani u DS jer je bilo dosta razloga za tako nešto. Ali, često nije ni fer. Ipak, birači su uvek u pravu", kaže Božović i dodaje da je teže preživeti kada niste parlamentarna stranka nego kada jeste.

"Nadam se da će mlađa generacija DS, zajedno sa starijim kolegama, uspeti da zauzme taj prostor", dodao je Božović.

On je rekao da je bojkot bio loša ideja koja je sprovedena na loš način, što je dovelo do rasipanja opozicije.

Božović je rekao da je postojala ideja da se izađe na lokalne izbore, ako su već bojkotovani republički, ali i da bi mnogo drugačija situcija bila danas u Srbiji.

"Mislim da bez DS nema opozicije. To je ono što lideri SZS nisu razumeli", rekao je Božović.

Božović smatra da Srbija ne može da postane članica EU u narednih 5 godina sa ovakvom politikom

"To otvara veliki prostor jednog partiji koja bi mogla da se suprotstavi vladajućoj partiji", rekao je on i dodao da je čak i Crna Gora na putu EU bliža od Srbije.

Božović kaže da je odluka SDSS-a da prisustvuje proslavi Oluje u Hrvatskoj neophodna.

"Smatram da Milorad Pupovac inspiriše i da su veoma teški dani za opstanak Srba u Hrvatskoj. Da je Srbija imala tako odgovorne lidere u prošlosti, živeli bi bolje. Doneta je veoma teška odluka i niko nije srećan zbog toga. Ali nekada je neophodno da progutate žabu da bi dobili nešto što je vrednije. Između nebeske i zemaljske Srbije, biram ovu zemaljsku. Jer tu živimo i nju treba da sredimo", rekao je Božović.

On kaže da sukob SPC i Vlade Crne Gore treba da se reši za stolom, pa čak i uz medijaciju Evrope jer su "stvari otišle predaleko".

"Krivo mi je zbog toga i voleo bih da sa narodom i građanima koji su nam najbliži u okruženju nemamo lošu komunikaciju", kaže Božović.

Rešenje za KiM treba da bude održivo, da ga prihvate obe strane

Božović kaže da bi rešenje za KiM trebalo da bude prihvatljivo za obe strane, a da je naš interes da Srbi imaju su slobodu, prava i mogućnosti da ostane da živi na toj teritoriji.

"Ukoliko se budemo ponašali kao devedesetih i zanemarimo da tamo živi 2,5 miliona Albanaca, već kažemo da to nema nikakve veze i da ćemo da ih isteramo odatle i da će to opet biti naše, to je koncept koji nije uspeo. Mi smo ratovali sa tim konceptom i nije uspeo", rekao je Božović

On dodaje da se Srbija nije nikada izjasnila da li želi teritoriju sa Albancima na KiM, ili isključivo bez Albanaca.

"Nisam siguran su političke elite spremne ni na jedno ni na drugo u Srbiji. Podgrevanjem nacionalizma se ostaje na vlasti, pa se dobijaju privilegije. Kosovo je tema od koje mnogi žive u Srbiji danas", smatra on.

Božović je rekao da nas niko nije pitao za priznanje Kosova, a da nećemo ući u EU ako ne budemo imali rešene granice.

"Veoma je bitno da to bude rešenje takvo da mogu tamo da žive i Srbi i Albanci. Ono je i srpsko i albansko. Ono ne može da bude samo albansko ili samo srpsko. Istorija je jedno, činjenice i realnost drugo... mislim da je bitno da se nađe neko rešenje koje će dugoročno dati mogućnost da tamo ljudi počnu da žive kao sav normalan svet", zaključio je Božović.

