NAPAD NA KURIR: Đilasova politika je zaštita poslovnih interesa Junajted grupe

Posle napada moćne Junajted grupe na Kurir, u hajku na naš list očekivano su se uključili i predstavnici političkog krila interesno-poslovnog lobija oličeni u Draganu Đilasu i njegovim pionima.

Istraživački novinar Marko Matić ističe da i svojim svakodnevnim nastupima i izjavama lideri Saveza za Srbiju više i ne kriju da se njihova politika svela na zaštitu poslovnih interesa Dragana Šolaka i njegove Junajted grupe.

- Danas je svakome jasno da nema ni najmanje slučajnosti u tome što se u isto vreme preko Šolakovih medija vodi besomučna kampanja protiv Telekoma Srbija, dok lideri SZS svojim izjavama vode hajku protiv medija koji vlasniku Junajted grupe nisu po volji.

Sada je taj front napada i pritisaka proširen čak i na sagovornike tih medija, uključujući i visoke zvaničnike EU, koji su takođe izloženi kampanji laži i javnih prozivki samo zato što su se usudili da nekom od nepodobnih medija daju izjavu ili intervju - kaže Matić.

Kako navodi, mehanizam i metode koje Šolak i njegovi politički portparoli primenjuju u kampanji lažnih vesti i manipulacija jasno govore da „toj interesno povezanoj grupaciji nije stalo ni do evropske budućnosti Srbije, ni do dobrih odnosa i strateškog partnerstva s Rusijom, jednom rečju, ni do čega za šta se lideri SZS deklarativno zalažu“.

Redakcija Kurira

Foto: Printscreen

Kurir