MUTNE RADNJE INTERESNO-POSLOVNOG LOBIJA: Kako je Đilasova Dajrekt medija preko Šolaka završila u rukama Junajted grupe

Iako uporno negiraju međusobne poslovne veze, podaci do kojih je Kurir došao govore da je bivša firma Dragana Đilasa „Dajrekt medija“, četiri godine nakon što je prodata kontroverznom bugarskom biznismenu Kresimiru Gergovu, završila u vlasništvu Dragana Šolaka. Sličnu sudbinu imala je i zgrada u Ulici antifašističke borbe u Beogradu, koju je Šolak, preko firme u kojoj je prikrivao vlasništvo, kupio od Đilasove „Multikom grupe“.

Skrivanje u ofšor zoni

Prema zvaničnim podacima, u aprilu 2001. godine firmu „Dajrekt medija“ osnovali su Mlađan Đorđević, Egon Franičević i Milan Krstić, da bi je 2004. godine, posredstvom svoje „Multikom grupe“, Dragan Đilas otkupio za svega 10.000 dolara. U narednih deset godina, od kojih je devet bio na vlasti, Đilas je napravio poslovnu imperiju i osnovao šest ćerki-firmi u zemljama regiona. U aprilu 2014. objavio je da je kompaniju „Dajrekt medija“ prodao za 17,7 miliona evra. Firmu je prodao holandskoj fondaciji „CEE medija“, koja je osnovana samo mesec dana ranije, a kojom je upravljao kontroverzni bugarski biznismen Krasimir Gergov.

U julu 2015. vlasništvo u „Dajrekt mediji“ Gergov je besplatno prebacio na firmu „Ascanius Netherlands B. V.“, čiji su vlasnici bili skriveni iza osam kompanija registrovanih u više ofšor lokacija - Holandiji, Luksemburgu, Britanskim Devičanskim Ostrvima, Samoi, Hongkongu. Poslednja u nizu kompanija bila je „Hoche Partners Private Equity Investors Sarl“ iz Luksemburga, koja je početkom 2014. preregistrovana na Britanska Devičanska Ostrva. Vlasnik firme je Žan-Danijel Koen, koji se pominje u aferi „panamski papiri“.

Iako je Đilas u svojim javnim nastupima redovno tvrdio da mu ove informacije nisu poznate, činjenica je da su u „Dajrekt mediji“ kao manjinski suvlasnici ostali njegovi dugogodišnji saradnici. Takođe, sve do 2017. sedište i prostorije firme ostali su u zgradi u vlasništvu Đilasove „Multikom grupe“ u Ulici antifašističke borbe 13b.

Šolak kupio i zgradu

Onda je u junu 2018. godine obelodanjena vest da je Šolakova Junajted medija predala Komisiji za zaštitu konkurencije zahtev za odobrenje kupovine 100 odsto udela u kompaniji „Dajrekt medija“ na tržištima Srbije, Crne Gore, Makedonije i Albanije, što je uključivalo i zahtev za odobrenje „Dajrekt mediji“ kupovine televizijskih stanica Pink BiH i Pink Crna Gora. Nakon pozitivne odluke komisije, ta transakcija je obavljena.

Pre nego što je kupio „Dajrekt mediju“ od druge Đilasove firme, „Multikom grupe“, Šolak je kupio i zgradu u Ulici antifašističke borbe na području opštine Novi Beograd. Prema informacijama koje su objavili beogradski mediji, 31. oktobra 2017. „Multikom grupa“ je tu zgradu prodala firmi „Tekhil plaza“ d.o.o., koja je osnovana 2012. godine i koja je bila registrovana na istoj adresi na kojoj je registrovana i firma SBB (Bulevar Peka Dapčevića 19).

Dragan Šolak foto: Printscreen YouTube

Govoreći o prodaji zgrade, u intervjuu za jedan lokalni portal Đilas je rekao da ju je prodao krajem 2017. godine i dostavio ugovor kao dokaz. U tom dokumentu piše da je zgradu sa zemljištem na kome se nalazi prodao za 4,5 miliona evra, te da je kupac firma „Tekhil plaza“ sa Voždovca, čiji je vlasnik švajcarska kompanija „Dansav investments“. Đilas je, međutim, negirao tvrdnje da je zgradu prodao kompaniji Dragana Šolaka. - Kakav Šolak, video sam ga dva puta i oba puta mi je rekao da sam mu pretio hapšenjem. Oni ljudi izmišljaju sve - izjavio je tada Đilas.

Zanimljivo je da je njegove tvrdnje demantovao niko drugi do Šolak lično. Kako su kupoprodaja pomenute zgrade i bivše Đilasove firme izazvale sumnje o poslovnim vezama ovog tajkunskog dvojca, vlasnik Junajted grupe je u pisanom saopštenju najpre poručio da on i bivši gradonačelnik Beograda „nikada nisu imali niti imaju zajedničke poslove“. Međutim, u nastavku je Šolak potvrdio suprotno - da neke poslovne odnose ipak jesu imali. Pored potvrde da je zaista postao vlasnik „nekadašnje“ Đilasove firme, on je potvrdio i da je stajao iza kupovine zgrade u Ulici antifašističke borbe. - Zgrada u kojoj je“ Dajrekt medija“ kupljena je na zakonit način i kroz uobičajenu proceduru. Kupovini je prethodila procena i odobren kredit poslovne banke. Cena je tržišno definisana i iznosi oko četiri, a ne 10 miliona evra... - rekao je, između ostalog, predsednik Junajted grupe. On je istovremeno potvrdio i da sa Jadrankom Drinić, najbližom Đilasovom saradnicom, poseduje zajedničku firmu na Malti.

Veliko je pitanje da li EBRD , BC partners i drugi vlasnici u Junajted grupi znaju za ove poslovne odnose Đilasa i Šolaka.

Političko savezništvo

Pored nesumnjivih kupoprodajnih poslova koji su postojali među njima, o povezanosti Đilasa i Šolaka govore i politički nastupi lidera SSP, koji su uvek na liniji zaštite poslovnih interesa Šolakovih firmi. Tako je Đilas imao veoma zapaženu ulogu u kampanji protiv „Telekoma Srbija“, dok je TV N1 svojim navijačkim izveštavanjem uvek podržavala aktivnosti Đilasovog Saveza za Srbiju, dok su funkcioneri i predstavnici te političke grupacije, među kojima su Marinika Tepić, Borko Stefanović, Mlađan Đorđević i drugi, izrazito favorizovani u programima svih televizija u Šolakovom vlasništvu.

Kurir će nastaviti da istražuje aktivnosti i poslove Dragana Đilasa i interesno-poslovnog lobija sa kojim je povezan.

Zaobilaženje propisa Prevarant - Đilas priznao da je prikrivao vlasništvo Đilas je u intervjuu za jedan lokalni portal otkrio da je on i bio vlasnik od početka, ali da nije želeo da se firma u papirima vodi na njega. - Mi smo tada razmišljali kako da preživimo sankcije, Miloševića. Ja sam bio u reklamnoj agenciji BBDO i bilo je tako da ne možete u isto vreme da budete i vlasnik kompanije koja se bavi TV pravima. Dogovorio sam se Mlađanom Đorđevićem da on bude osnivač firme - rekao je Đilas, otkrivajući da mu skrivanje vlasništva u sopstvenim firmama radi zaobilaženja propisa o sukobu interesa nimalo nije strano.

ĐILASOVE LAŽI: Đilas priznao da je skrivao vlasništvo u „Dajrekt mediji“ sve do 2004. l Nakon što je Đilas kategorički odbacio mogućnost da iza firme kojoj je prodao zgradu u Ulici antifašističke borbe stoji Šolak, u svojoj izjavi za medije vlasnik Junajted grupe potvrdio je da je baš on kupio tu zgradu.

Posrednik Bugarski špijun Krasimir Petrov Gergov je bugarski biznismen koji je potpisao ugovor o kupovini „Dajrekt medije“ 2014, koju tada kupuje holandska fondacija. Naredne godine Gergov vlasništvo prebacuje na drugu holandsku firmu, iza koje se krije niz ofšor firmi. Gergov u Bugarskoj drži kompaniju za medijsko oglašavanje, a od 1985. je radio za bugarsku obaveštajnu službu.

Redakcija Kurira

Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Aleksandar Jovanović, Printscreen, Ilustracija, Marina Lopičić, Ana Paunković

Kurir