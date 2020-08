NASTAVLJENA HAJKA MOĆNE JUNAJTED GRUPE NA TELEKOM: Pod maskom brige za interese građana nanose štetu državnoj kompaniji

Napad moćne Junajted grupe na Telekom Srbija nastavljen je preko predstavnika političkog krila interesno-poslovnog lobija, a na štetu svih građana Srbije. Ovako bi se mogla okarakterisati jučerašnja konferencija Marinike Tepić, potpredsednice Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa, koja je kritikujući Telekom iznela niz paušalnih navoda, neproverenih informacija, pa čak i laži.

Indikativno je da je Tepićeva napala Telekom po istoj matrici kao što to već duže vreme čini Junajted grupa, koja preko medija u svojoj mreži protiv ovog državnog preduzeća vodi otvorenu hajku, a sve zbog toga što joj je Telekom u poslednje dve godine postao dostojan konkurent na tržištu u regionu, o čemu je Kurir već pisao.

Laž o vrednosti kompanije

Tokom polučasovne konferencije, na kojoj je zatražila formiranje stručne komisije za nadzor poslovanja Telekoma, Tepićeva je iznela niz proizvoljnih navoda i netačnih informacija, među kojima i podatak da je uprava Telekoma navela da je njegova vrednost četiri milijarde evra. - Saznala sam da uprava Telekoma laže kada kaže da je njegova vrednost četiri milijarde evra, jer je u međuvremenu partijska i bratijska uprava pojela Telekom. On sada ne vredi ni jedan jedini evro - rekla je Tepićeva.

Međutim, ovo je apsolutna laž, imajući u vidu da uprava Telekoma nikada nije saopštila da ovo preduzeće vredi četiri milijarde evra, već da će tek vredeti, i to kada se isplate određene investicije. O relevantosti tvrdnje „da ova kompanije ne vredi nijedan evro“ suludo je i trošiti reči.

Dokaz da Marinikine tvrdnje nisu istina jeste izjava Vladimira Lučića, koordinatora za internet i multimediju Telekom Srbija grupe, koji je u julu ove godine vrlo precizno rekao kada bi ova kompanija u budućnosti mogla da dostigne vrednost od četiri milijarde evra. - Efekti naših zaokreta videće se već ove godine, a onda će od 2021. do 2023. doći do snažnog rasta profitabilnosti. Sve to vodi ka uvećanju vrednosti kompanije, za koju sam uveren da će 2023. iznositi više od četiri milijarde evra, jer će EBITDA preći 700 miliona evra, što obezbeđuje izvrsnu budućnost Telekoma Srbija - rekao je Lučić.

Ni reč o sukobu interesa

Interesantno je da se u napadima na poslovanje Telekoma Tepićeva pozivala na izjave Jelisavete Vasilić, članice Saveta za borbu protiv korupcije, koja preko televizija u vlasništvu Junajted grupe danima vodi negativnu kampanju protiv Telekoma. Međutim, potpredsednica Đilasove stranke izostavila je da kaže da je Vasilićeva, za koju je Kurir otkrio da se nalazi u mogućem sukobu interesa jer je njena ćerka u poslovnom odnosu s Junajted grupom, izjave davala ne u ime Saveta, već u svoje lično, što je potvrdio i potpredsednik tog tela Miroslav Milićević. Takođe, nije pomenuto ni da je izveštaj o poslovanju Telekoma, koji je sastavila Vasilićeva, vraćen na doradu nakon što su tri člana Saveta glasala protiv njegovog usvajanja.

Kurir nedeljama unazad istražuje šta se krije iza napada Junajted grupe i njenih medija na Telekom Srbija, a otkrili smo i sumnjiva poslovanja između Dragana Đilasa, lidera SSP, i predsednika Junajted grupe Dragan Šolaka. Zato smo pitali Mariniku Tepić da li njena konferencija ima za cilj da prestanemo da pišemo o ovim vezama. Međutim, odbila je da precizno odgovori navodeći, između ostalog, „da ne zna čime se bavimo, ali da podržava svako istraživanje koje želimo objektivno da obavimo“.

Nejednaki aršini

Takođe, s obzirom na to da je sve kritike na račun Telekoma iznosila pod okriljem navodne brige o interesu građana, tvrdnjama da Telekom pripada svim građanima Srbije, pitali smo je i da li su u interesu građana permanentni napadi Junajted grupe na Telekom, kojima se pokušava da se ova kompanija oslabi. Međutim, i u ovom slučaju Tepićeva nije dala direktan odgovor, rekavši: „Ja sam neko ko brine o Telekomu i trebalo bi i vi da brinete“.

Proizvoljno koristeći podatke, na tendenciozan način i izostavljanjem važnih činjenica, Marinika Tepić samo je preuzela model napada Junajted grupe na Telekom. Kao što je Kurir već pisao, ova kompanija se preko svojih medija služila nejednakim aršinima kada je izveštavanje o poslovanju Telekoma u pitanju. Tako, kada su spočitavali Telekomu da je u minusu zbog kupovine kablovskih operatera, Junajted grupa je izostavljala činjenicu koja je poznata i priučenim poznavaocima ekonomije - da se investicije ne isplaćuju odmah, već da je potrebno određeno vreme. Da paradoks bude veći, dok govori o svom poslovanju i nastalim dugovima, Junajted grupa se pravda istim argumentima koje osporava Telekomu, navodeći da su gubici koje su ostvarili posledica akvizicija i ulaganja zbog širenja grupe, što će se kasnije isplatiti.

Sumnjiva poslovanja Đilasove i Šolakove transakcije Podsetimo, Kurir je u jučerašnjem broju otkrio da između Dragana Đilasa, lidera SSP, i Dragana Šolaka, predsednika Junajted grupe, postoje sumnjive poslovne veze i milionski poslovi. Naime, bivša Đilasova firma „Dajrekt medija“, kako smo objavili, četiri godine nakon što je prodata kontroverznom bugarskom biznismenu Kresimiru Gergovu, završila je u vlasništvu Dragana Šolaka i Junajted grupe. Takođe, sličnu sudbinu imala je zgrada u Ulici antifašističke borbe u Beogradu, koju je Šolak, preko firme u kojoj je prikrivao vlasništvo, kupio od Đilasove „Multikom grupe“. Juče smo postavili pitanje da li EBRD, BC Partners i drugi vlasnici u Junajted grupi znaju za ove poslovne odnose Đilasa i Šolaka. foto: Promo

Prave se ludi Puna im usta Telekoma, a o dugovima Junajted grupe ni reč I dok mediji pod okriljem Junajted grupe i pripadnici političkih opcija, koji su uvek na liniji zaštite poslovnih interesa te kompanije, među kojima prednjače Đilasovi najbliži saradnici, neprestano govore o poslovanju Telekoma, optužujući ga za gubitke i snižavanje vrednosti kompanije, niko od njih ne pominje poslovanje Junajted grupe, kojoj je Telekom glavni konkurent. A podaci do kojih je Kurir došao pokazuju da je ova kompanija ostvarila gubitak od 60 miliona evra u 2019, a da je početkom 2020. Junajted grupa dostigla rekordnu zaduženost od tri milijarde evra, što je skoro tri puta veći dug od Telekomovog.

