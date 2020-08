TAČI SKLANJA SVEDOKE ZLOČINA: Teroristi OVK ubijali Srbe, a prištinska vlast ih novim zakonom proglašava herojima!

Kosovski parlament danas će glasati za zakon o zaštiti ratnih vrednosti terorističke "oslobodilačke vojske kosova" ("ovk"), kojim se ne samo ograničava sloboda govora već i zastrašuju potencijalni svedoci na suđenjima komandantima terorističke "ovk" za počinjene zločine, smatraju sagovornici Kurira.

Kontroverzni zakon, takođe, veliča i nedela terorističke organizacije koja je poznata po brojnim zločinima nad Srbima - ubijanju, mučenju, otmicama...

Velika opasnost

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić za naš list kaže da nijedan zakon ne može i neće oprati krvave ruke Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i ostalih zločinaca OVK.

- Taj zakon je uperen protiv Srba. Ovim pljuju u lice našim žrtvama i hoće da ućutkaju Srbe. Može Priština da proglasi zločince OVK i za svece, ali istinu o ubijanju Srba neće zaustaviti. Tači misli da će optužnica o njegovim zločinima nestati tek tako. Prevario se, jer njegove krvave ruke ne može ništa da opere - poručuje on.

Opstrukcija

Poslanik Milovan Drecun smatra da je ovaj zakon velika opasnost jer može da ugrozi buduća suđenja na kojima treba da se pojave sadašnji politički lideri Prištine, a nekadašnje vođe OVK.

- Ovo je dosad neviđeno, jer je zakon prvenstveno usmeren da opstruiše rad specijalizovanih veća i zastraši potencijalne svedoke. Albanski lideri se očigledno plaše komandne odgovornosti i žele da spreče svedočenja. Velika je opasnost da potencijalni svedoci odustanu od svedočenja ili promene prvobitni iskaz, jer se po povratku na KiM, po ovom zakonu, mogu optužiti za izdaju - upozorava Drecun.

Stranci se pobunili

Skandalozan zakon, koji bez glasova Srba ima većinu u parlamentu, predviđa da svi građani KiM moraju da poštuju i štite vrednosti borbe terorističkog OVK. U nacrtu piše da je „oružana borba naroda Kosova sa OVK na čelu bila u cilju oslobođenja Kosova“, kao i da su veterani OVK zaštićeni ovim dokumentom. Uz to, zakonom se štite i zastava, grb, arhiva OVK, generalštab, štabovi operativnih područja..., a svako nepoštovanje strogo će se kažnjavati novčano, ali i zatvorskim kaznama.

Protiv zakona je ustao i američki ambasador u Prištini Filip Kosnet, koji je upozorio da se tim zakonom „kriminalizuje sloboda govora i zastrašuju građani“.

METJU PALMER

PODRŽAVAMO DIJALOG UZ POSREDSTVO EU

Metju Palmer, specijalni predstavnik Stejt departmenta za zapadni Balkan, izjavio je da su SAD usredsređene na podršku dijalogu Beograda i Prištine koji predvodi EU i koji bi trebalo da dovede do dogovora dve strane. On je rekao da bi „u svom idealnom obliku sporazum Srbije i Kosova trebalo da dovede do uzajamnog priznanja dve strane“:

- Priča o razmeni teritorija ili bilo kom drugom potencijalnom aspektu dogovora skreće pažnju sa ključnog cilja - da Srbija i Kosovo i njihove vlade sede i rade na pronalaženju puta za normalizaciju odnosa. Mi podržavamo taj proces, tako da mislim da je irelevantno i ometajuće govoriti o pitanjima kao što je razmena teritorija.