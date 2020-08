EKSKLUZIVNO ZA KURIR PUPINOVA ROĐAKA: Vratila sam se u Srbiju da pomognem otadžbini

Justina Pupin Košćal postala je, u novom sazivu Narodne skupštine, poslanica SPS, a prezime koje nosi, kao potomak čuvenog srpskog naučnika Mihajla Pupina, za nju predstavlja, kako kaže, veliki ponos, ali i veliku odgovornost.

Ona je, inače, nakon uspešne karijere u inostranstvu odlučila da se vrati u Srbiju i pomogne otadžbini.

Naučnik, ali i rodoljub i humanista

- Svaki mladi čovek želi da proba da uspe u inostranstvu. Ja sam u Dubaiju uspela da napravim uspešnu karijeru. Neki od nas odu zauvek, a neki reše da se vrate. Moj životni put se promenio zahvaljujući pozivu iz otadžbine da se uključim u obeležavanje važnih datuma srpsko-američkih odnosa. Dve godine živela sam na relaciji Beograd-Dubai i morala sam da se opredelim - ili Beograd, ili Dubai. Odlučila sam se za Beograd i ostanak u Srbiji - priča ona za Kurir.

U njenoj porodici se, ističe, i dalje s velikim uvažavanjem neguje sećanje na Pupina, a priče o njemu slušala je još kao dete, od svoje majke i bake.

- Moj pradeda-stric bio je najuticajniji lobista srpskih interesa u Americi svih vremena. On nije bio samo naučnik, bio je veliki patriota, rodoljub, humanista, počasni doktor 18 univerziteta, jedan od osnivača NASA, dobitnik Pulicerove nagrade za autobiografiju, generalni konzul Srbije u Njujorku, veliki pobornik pravoslavlja i svetosavlja, mecena slikara, zadužbinar i ktitor brojnih crkava i građevina. Kad nosite prezime takvog čoveka, logično je da ste ponosni na to, ali je odgovornost, rekla bih, mnogo veća - priča Pupin Košćal.

Ciljevi

Oduvek ju je, kaže, najviše fasciniralo to što se Pupin posvetio srpskom narodu, pa je i interese Srbije uvek stavljao ispred ličnih.

- Verovatno je javnosti manje poznato to da je, kad je bio u punom zamahu uspešne inovatorske karijere, prepustio dalje bavljenje naučnim radom svojim studentima, koji su kasnije za taj rad dobili Nobelovu nagradu, ne bi li se on u punom kapacitetu stavio na raspolaganje sopstvenom narodu. To su bile sudbonosne godine za Srbiju, uoči aneksije Bosne i Hercegovine. Srbiju je stavio na pijedestal, iznad svog ličnog napretka u karijeri, svojih ambicija, žrtvujući svoje životne i profesionalne prioritete - kaže Pupin Košćal i dodaje da će se zalagati za povratak posmrtnih ostataka Mihajla Pupina u otadžbinu.

Kao poslanica će se, zaključuje ona, zalagati i za očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije.

Male tajne Pupin obožavao štrudlu s makom Naša sagovornica otkriva posebnu zanimljivost iz privatnog života velikog naučnika. - Još jedna zanimljivost je da je najviše voleo štrudlu s makom, koju i danas, po receptu njegove majke Olimpijade, pravi moja majka - kaže Justina Pupin Košćal.

foto: Kurir Saradnja s Dačićem Poziv sam prihvatila s poštovanjem Naša sagovornica je Ivicu Dačića, lidera stranke čije je poslanica, upoznala tokom obeležavanja stogodišnjice Velikog rata, u jeku akcije povlačenja priznanja tzv. nezavisnog Kosova i postavljanja izložbe o Jasenovcu u Ujedinjenim nacijama: - Ivica Dačić je više od predsednika jedne stranke. Njegova inicijativa za podizanje spomenika Vudrou Vilsonu i Pupinu izazvala je kod mene divljenje i želju da i ja nešto doprinesem. Tako sam od 2018. učestvovala u svim važnijim akcijama MSP, osnovala sam Udruženje potomaka, postala sam koautor izložbe o američkim dobrovoljcima i bila sam uvodničar za knjigu "Kad se vijorila srpska zastava na Beloj kući". Kad mi je ministar ponudio da budem deo njegovog tima na izborima, prihvatila sam s poštovanjem.

