BRNABIĆEVA NA POČETKU IZGRADNJE KOVID BOLNICE U KRUŠEVCU: Spremno dočekujemo jesen

Обележен почетак изградње болнице у Крушевцу у касарни “Расина”. Јачамо наше капацитете како бисмо били спремнији за борбу против #covid19 Хвала Војсци Србије, без чије помоћи ово не бисмо успели. 🇷🇸 @odbranaivojska

