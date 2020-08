DANI ODLUKE: Aleksandar Vučić razgovor o vladi nastavlja prvo s manjinama, Dačić poslednji

Razgovori o novoj vladi nastaviće se u narednih deset dana, poručio je nedavno predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić, a po svoj prilici, konsultacije sa političkim subjektima koji su prešli cenzus na parlamentarnim izborima ići će istim redom kao i u prvom krugu - manjine, Spas Aleksandra Šapića i na kraju SPS-JS Ivice Dačića i Dragana Markovića Palme.

Šta je na stolu

Iako su izbori počistili političku scenu Srbije a, s druge strane, naprednjaci i socijalisti sarađuju godinama unazad, kombinatorika ko bi uz SNS mogao da uđe u Nemanjinu nije izvesna. Sam Vučić je kazao da su pred njima četiri opcije, a isto je juče ponovio i Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada - ili da se ide u koaliciju sa socijalistima i manjinama, Spasom i manjinama, i sa SPS i Spasom ili da naprednjaci formiraju vlast samo s manjinama. - Na nama je da procenimo koja opcija je najdelotvornija i najbolja za Srbiju i stabilnost zemlje. Nije pitanje otimačine za neke resore, da bi SNS imao ministra više, već je pitanje šta će dati snažniju vladu koja će uz predsednika raditi u korist građana i biti spremna za težak period koji je pred nama - kazao je Vučević.

Sve stoji

A pregovori o formiranju nove vlade odlažu i imenovanja u parlamentu, kao i koalicije na lokalu. Novom sazivu su samo verifikovani mandati, dok će predsednik Skupštine, potpredsednici i generalni sekretar biti izabrani na narednoj sednici. Kada će ona biti, još nije poznato, a najveće šanse za predsednika parlamenta davane su Vladimiru Marinkoviću, Mariji Obradović i Vladimiru Orliću iz SNS ili nekome iz Spasa, ukoliko oni formiraju vladajuću većinu s naprednjacima. U proteklih nekoliko dana, kako saznaje Kurir, okružni odbori SNS imali su sastanke, a nakon njih javili su centrali predloge s kim bi želeli da formiraju vlast.

l Premijerka Ana Brnabić poručila je da ne razmišlja o mestu premijera i da će o mandataru odlučiti predsednik republike. - Znam nekoliko osoba koje bi bile dobri predsednici vlade. Ja sam na raspolaganju predsedniku, stranci, državi i građanima, a o tome će odlučiti čovek koji ima ustavna ovlašćenja za to - rekla je Brnabićeva.

Bojan Klačar

Vlada do kraja avgusta, najizvesnija koalicija sa SPS

l Bojan Klačar, izvršni direktor Cesida, kaže da najverovatnije nećemo čekati previše na novu vladu - kraj avgusta ili početak septembra, jer je važno da institucije dobiju novi mandat. - Vučić je pominjao četiri opcije za sastav nove vlade i najrealnija je da sve ostane po starom. To znači da bi ključni partner bio SPS, a manjinski partneri Rasim Ljajić i SVM. Razlika je da dođe do korigovanja u broju resora koji treba da pripadnu SPS, mogu da dobiju manje, ili da socijalisti dobiju isti broj resora, ali u drugim oblastima. To je u ovom trenutku najizvesnije ako se posmatraju strateški ciljevi - navodi Klačar.