VAGANJE O NOVOJ VLADI SRBIJE! Vučić: Lomim se između dva koncepta buduće vlade, ali JEDNO JE VEĆ JASNO!

Aleksandar Vučić, predsednik Srbije i lider SNS, poručio je da se još lomi oko dva koncepta buduće vlade, ali i da je pitanje personalnih rešenja 70-80 odsto već jasno. Vučić je kazao i da će u drugoj polovini sledeće nedelje biti održana sednica Predsedništva naprednjaka na kojoj će biti reči o tome ko će biti mandatar za sastav nove vlade.

Pri kraju

Pre donošenja konačne odluke o sastavu novog kabineta u Nemanjinoj, dodao je Vučić, ponovo će razgovarati sa strankama koje su prošle cenzus.

- Važno je da vlada bude moderna i spremna za borbu, da razume koji je naš put, strateški i evropski - kazao je Vučić juče prilikom obilaska Savskog trga, kao i da će, nakon što bude poznat sastav vlade, svim opozicionim strankama biti ponuđena „značajna, potpredsednička mesta u Skupštini i skupštinskim odborima“.

Predsednik Srbije je kazao i da novi kabinet čeka teška situacija sa KiM i nastavak borbe s koronavirusom, da zato hoće da postavi najbolju moguću vladu, te najavio da će se boriti za širi koncenzus u društvu.

Vučić je dodao da nije reč o političkom konsenzusu, jer ga to ne zanima, kako je naveo, niti je moguć konsenzus s onima koji su testerama ulazili u RTS i koji svakodnevno svašta izgovaraju na njegov račun, govoreći da je ludak.

- Zanimaju me ljudi, da shvate situaciju u Srbiju, u Evropi, u svetu, potreban je širi dijalog, konsenzus koji se ne odnosi samo na političke partije, bar ne isključivo. Nama ne treba Savez socijalističkog radnog naroda Jugoslavije, već široki društveni konsenzus - naveo je Vučić.

Otkrio je i da će u budućem sastavu vlade biti veći procenata žena, ali i da je potrebno više energije jer, kako je kazao, kada se neko navikne u jednoj fotelji duže od pet-šest godina, onda to postaje rutina i ne pokazuje se ambicija ka promeni, koja je inače moguća.

Sve za 15-16 dana

Na pitanje kada će biti izabran predsednik Skupštine, Vučić je naveo da će za 15-16 dana sve to već biti u Skupštini, te da je reč o kratkom roku i o formiranju vlade i o izboru predsednika parlamenta.

Vučić je kazao i da ne postoje problemi sa formiranjem vlasti na lokalnom nivou, već da je fokus na tome da se pronađu najbolja moguća rešenja. Naveo je i da rade na tome da oko 40-50 odsto bude novih gradonačelnika i više žena u vlasti na lokalu. U Rasinskom okrugu, dodao je, od šest opština, u pet će na čelu biti žena.

Razumem njihovu potrebu da izaberu novog Tadića, nesposobne tipove koji bi ostavili Srbiju da zaostaje za Hrvatskom, a ne da je prestiže, oni koji bi ekonomski da je razaraju i svaka tri dana im se izvinjavaju. To nije i neće biti politika Srbije.

Govoreći o formiranju Udružene opozicije Srbije, Vučić je kazao da je u Srbiji sloboda okupljanja i udruživanja sveta sloboda. Dodao je i da je pročitao izjavu jednog lidera tog saveza kako bi trebalo da se smeni autokratski režim u Srbiji: - Pa ga pitam da li su to oni koji nisu u stanju da zakažu glavni odbor, pa se potuku, zakažu sednicu stranačkog tela, pa to ne mogu tri meseca, oni koji ne poštuju najbliže saradnike ili oni koji su kupovali političke stranke, jer nisu mogli da skupe 10.000 potpisa....

Komentarišući kritike dela opozicije u vezi sa izvozom naoružanja i vojne opreme u Jermeniju, a koje je kasnije korišćeno u sukobima te zemlje i Azerbejdžana, Vučić je upitao „u čemu je igra da jedan deo tajkunskih medija pod kontrolom tajkunskih političara svakodnevno vodi kampanju protiv odbrambene industrije Srbije“. - Sve to rade da bi Bugari uzeli deo tržišta, pa da bi posle kukali kako „Krušik“ nema posla. Koja je to zemlja kojoj, po njima, smemo da prodamo oružje? Mi se striktno držimo propisa kome izvozimo, ko je krajnji korisnik - kazao je Vučić.

O radovima u beogradu Protiv seče Košutnjaka

Razvoj Beograda je neophodan, kazao je Vučić, ali smatra da nije potrebno nikakvo dalje raskopavanje Trga republike, postavljanje šina, niti seča šume na Košutnjaku. - Nisam video racio legis za sečenje šume na Košutnjaku, kao što to nisam video ni za ove šine. Ali u Gradu su možda pametniji, pa će to objasniti - kazao je Vučić odgovarajući na pitanje o najavi da će se na Trgu ponovo vaditi kocke zbog uvođenja tramvaja od Slavije do Kalemegdana.