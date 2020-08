NOVI NAPAD NA KURIR! ORKESTRIRANO: Ovo je šema delovanja medija interesno-poslovnog lobija i njegovog političkog krila!

Nakon višemesečnih napada Junajted grupe na Kurir, usledili su i novi, koji, iako naizgled idu s drugih adresa, imaju gotovo identičnu matricu po kojoj se sprovode. Ovim je raskrinkana šema delovanja političkog krila interesno-poslovnog lobija koji predvodi lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas.

Šema

Poslednji ataci na našu redakciju stižu iz malog bljutavog tabloida Direktno.rs, koji je u rukama Đilasa. Ovaj portal je u nekoliko navrata prenosio o Kuriru sasvim lažne i opskurne tvrdnje Vaska Vasovića, jednog od dvojice kandidata za novog direktora RTS, što je uvek i kao po komandi poslužilo kao početna municija za rafale iz ostalih medijskih delova ovog interesno-poslovnog lobija. Perjanice medijskog krila ove Đilasove mašinerije su Danas, Cenzolovka, Srbininfo i NUNS, koji su brže-bolje preneli Vasovićeve tvrdnje, i to bez ikakvih kriterijuma profesionalnog novinarstva, na koje se uporno pozivaju. Time samozvane perjanice slobodnog novinarstva neprofesionalno izveštavaju i još jednom demonstriraju dvojake aršine.

Zanimljivo je da su nekada ugledni dnevni list Danas i opskurni desničarski portal Srbininfo očigledno na istom zadatku, jer su na gotovo identičan način obradili i preneli neprovereno pisanje portala Direktno. Simptomatično je da oni orkestrirano, u istom maniru i gotovo istovremeno, prenose pisanje pomenutog veb-tabloida. Čitaocima i jednog i drugog medija sigurno ne bi bilo drago da čuju da Đilas ima uticaja na njihovu uređivačku politiku, odnosno na tekstove koji će se u njima pojaviti.

Niz neistina

A da je reč o smišljenoj šemi napada na Kurir, pokazuje i okolnost da je mali bljutavi tabloid samo nastavio tamo gde su stali N1 i Nova S, mediji moćne Junajted grupe.

Inače, Vasović je u pomenutom tekstu na portalu Direktno, reagujući na pisanje Kurira, izneo niz neistina na račun naše kuće. On u ovom mediju, koji ga je i ranije forsirao, tvrdi da je apsolutna neistina da mu je Mrkonjić napravio kuću i da je on njegov snimatelj, tvrdeći da čak ni Josip Broz nije imao snimatelja, zaboravljajući da doda da svog snimatelja jeste imao čak i Mrkonjićev bivši šef Slobodan Milošević, te da su po ugledu na tog Miloševićevog snimatelja, famoznog Ćetkovića, koji je od bivšeg šefa države svojevremeno dobio i džip s rotacijom, mnoge njegove kolege pronašle svoju političku muzu.

Smeta im istraživanje o njima

Tvrdi i da Mrkonjić nije politički aktivan od 2000, što je očigledna laž, poznata svakom građaninu. Takođe, izneo je i netačne tvrdnje o ugovorima naše kuće sa RTS, a tom prilikom je kao ekskluzivna saznanja podmetnuo opštepoznate i javno dostupne informacije na sajtu APR.

Podsetimo, u određenom broju medija mesecima se vodi kampanja protiv Kurira. U tome prednjače mediji Junajted grupe, kojoj je zasmetalo naše istraživanje o njihovom poslovanju, odnosno o tome šta stoji iza njihove kampanje protiv Telekoma, koji je toj kompaniji direktan konkurent na tržištu. Tako podaci do kojih je Kurir došao pokazuju da je Junajted grupa početkom 2020. dostigla rekordnu zaduženost od tri milijarde evra, što je skoro tri puta veći dug od Telekomovog.

Sindikat Nezavisnost o Vasoviću

Samoproklamovani stručnjak

Sindikat Nezavisnost RTS reagovao je nedavno na „neproverene i olako plasirane vesti“ o Vasoviću, koga u saopštenju nazivaju „samoproklamovanim stručnjakom i spasiteljem nacionalne televizije i radija“. Sindikalci navode i da je snimatelj Vasović čovek koji se dosetio da sam izgradi svoju karijeru onako kako bi želeo da se ona odvijala i da je takvu poturi medijima za koje je očigledno od nekoga dobio mig da će mu biti naklonjeni i da nigde i nikako neće proveravati njegove biografske i druge navode. - Kako bi inače bilo moguće da ozbiljni mediji objavljuju kako je snimatelj Vasović svojevremeno (kada?) odbio „blanko ponudu jedne (koje?) američke televizije“? U kome se to ozbiljnom referentnom sistemu uzima za ozbiljno takva biografska referenca... Kako bi bilo moguće da ozbiljni mediji objavljuju da je snimatelj Vasović, u firmi od 2.600 ljudi, koliko RTS broji, usred pandemije virusa, dobio potpise podrške za kandidaturu od „skoro svih zaposlenih“. I da tome dodaju konstataciju samog Vasovića kako je to „prvi put u istoriji javnih servisa u svetu da je neko dobio toliko potpisa“. Kako to da se nijedan od tih medija ne zapita bar o statističkoj metodologiji kojom je istražena istorija javnih servisa širom sveta (više od 200 država) pa je tako „utvrđeno“ da nikad takve podrške jednom snimatelju nije bilo? Kako to da nijedan od tih medija ne zamoli na uvid taj spisak od 2.500 potpisa - navodi se u saopštenju.