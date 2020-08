Dobar i sveobuhvatan razgovor sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem o svim važnim nacionalnim temama, borbi za Kosovo i Metohiju, bolji položaj Srba u regionu, kao i o završetku radova u Svetosavskom hramu u Beogradu.

