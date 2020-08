ĐILASOV NOŽ PONOVO RADI, NARAVNO U LEĐA! Izdajica Borisa Tadića sada ubija partnera Vuka Jeremića! EVO TAJNIH SNIMAKA!

Dragan Đilas, lider SSP, nastavio je u svom starom maniru i pokazao da mu izdaja saradnika nije nimalo strana. Naprotiv. Kao i nekadašnjem šefu države i njegove tadašnje stranke Borisu Tadiću, Đilas je nož u leđa zabio i sadašnjem koalicionom partneru Vuku Jeremiću - preoteo mu je desnu ruku Nikolu Jovanovića i tajno se dogovorio o prelasku još cela tri odbora Narodne stranke i oko 400 ljudi!

Đilas mi sve nudi

Naime, Nikola Jovanović, koji je početkom jula podneo ostavku na sve stranačke funkcije, potvrdio je pisanje Kurira da prelazi kod Đilasa i odvodi sa sobom čak 400 Jeremićevih ljudi, uključujući i tri jaka gradska odbora.

foto: Nemanja Nikolić

Potvrdu svojih sumnji da će se to dogoditi Jeremić je dobio preko tajnih snimaka razgovora Jovanovića sa nepoznatim muškarcem, koji je juče osvanuo na Jutjubu, a u kome ovaj govori o svojim budućim pozicijama u SSP, ali i ljudima koje će da povuče za sobom. Da zlo bude veće, postoji i drugi snimak u kome Jovanović vređa svog dojučerašnjeg šefa govoreći da od jednog Pozderca ništa dobro i ne može da se očekuje!

Jovanović na snimku nepoznatom muškarcu kaže da prelazi u SSP, da vodi sa sobom tri kompletna odbora iz Beograda - Stari grad, Rakovica i Grocka.

- Ja ću da vodim gradsku organizaciju. To je pola stranke. I ako sve bude ok, a biće, na nekoj narednoj skupštini biću i potpredsednik stranke - kaže Jovanović i u nastavku razgovora hvali budućeg šefa: - Dragan mi je rekao:“ako želiš da se boriš i dalje, ako misliš da treba da radimo zajedno, tebi su vrata otvorena kod mene.“ Svaka čast Đilasu što je rekao: „Dođi kod mene, boli me ku.ac, ako želiš“. Svaka čast, njemu je to glavobolja, a ovi će da seru koji motiv i to.

Borka sklanjamo

Još jednom u toku razgovora dotakao se svoje buduće pozicije i to na pitanje sagovornika da li može da bude i prvi potpredsednik stranke.

- Ne, zato što već moraju da menjaju statut da bih ja bio potpredsednik i već tamo...Pune im se gaće. Čovek koji vodi beogradski odbor i potpredsednik je stranke, taj je automatski prvi do Dragana - pojasnio je Jovanović, kao i da će Borka Stefanovića, koji se sada bavi beogradskim odborom, da sklone.

Nikola Jovanović nije bio dostupan na broj poznat redakciji, dok se Dragan Đilas nije javljao na pozive.

