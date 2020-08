VUČIĆ: Srbija se ne naoružava zbog rata, već čuvanja mira! Azerbejžanu smo prodali 10 puta više oružja nego Jermeniji

Srbija se ne naoružava da bi nekog napadala i sa nekim ratovala, već da bi sačuvala mir i stabilnost, što su za nas najviše vrednosti, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Upitan kako komentariše to što su i Albanci nabavili bespilotne letelice kakve imaju SAD, Vučić je gostujući na Tv Pink rekao da one nisu baš slične onima koje smo mi nabavili pošto su njihove izviđačke, a naše borbeno - izviđačke, kao i da je Albanija samo poručila te letelice koje će da stignu tek do kraja 2022. godine.

"A, šta ćemo mi tek da imamo do kraja 2022. godine... Ljudi ne treba da brinu. Ali, ne naoružavamo se da bi bilo koga napadali i da bi sa nekim ratovali već da bi sacuvali mir i stabilnost i spokojstvo svojih ljudi", naveo je Vučić.

Kaže da žene u Srbiji to dobro razumeju da ne treba da brinu za svoje sinove, muževe i očeve.

Vučić ističe da se Srbija ne priprema da napada nekog, već da bi sprečila agresiju na našu zemlju, jer će to mnogo teže pasti nekom napamet ako smo dobro naoružani.

Dodaje da je 1999. godine bilo mnogo lakše doneti odluku da se Srbja napadne, jer je bila razorena ekonomija i imali smo zastarelo naoružanje, koje ipak obaralo njihove avione.

"Srbija je danas mnogo ozbiljnije naoružana i tek će da bude, to je rezultat ubrzanog ekonomskog rasta i pametne politike koju smo izabrali", naglasio je Vučić.

Ne razumem napade na namensku industriju Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je veoma teško suprotstaviti se onima koji žele po svaku cenu da nanesu štetu svojoj zemlji, kao što je to slučaj sa izvozom srpske odbrambene industrije gde je zaposleno oko 17.000 ljudi, čija se egzistencija, kao i njihovi porodica, tako dovodi u pitanje. Ne razume, kaže, napade na srpsku namensku industriju. "Kada prodajemo oružje, postavlja se pitanje što smo, recimo, prodali Jeremeniji, ranije što smo dali poljskoj firmi kada smo znali da je za Ukrajince", kazao je Vučić gostujući na Pinku i zapitao da li Srbija treba da ima svoju odbrambenu industriju. On je rekao da smo Azerbejdžanu prodali 10 puta više oružja nego Jermeniji. Ističe da ako želimo da naša odbrambena industrija radi da moramo da nekome da prodajemo naše naoružanje. Pri tom se, ističe, pridržavamo svih međunarodnih sertifikata u koje zemlje sme da se izvozi naoružanje. Vučić napominje da kada kupujemo oružje od Rusa, onda se čuje - zašto ne od Kineza, ako kupujemo od Kineza - zašto ne od Rusa, a ako nabavljamo i od Rusa i Kineza, onda zašto ne od Amerikanaca itd.

(Kurir.rs/Tanjug)

