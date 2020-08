VULIN: Što je Srbija jača, mir na Balkanu biće dugotrajniji! Kad god je Srbija bila slaba, imali smo ratove

BEOGRAD - Vojska Srbije je oprema, naoružava i obučava, ali ne preti nikome, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin i poručio da će, što je Srbija jača, mir na Balkanu biti dugotrajniji.

- Kad god je Srbija bila slaba, onda smo imali ratove. Svako ulaganje u snagu Vojske Srbije je ulaganje u mir na čitavom Balkanu i svi treba da budu zadovoljni zbog toga. Što imate jaču Srbiju, biće mir, jer mi čuvamo mir“, rekao je Vulin gostujući na TV Hepi.

Vulin je naveo je da je snaga srpske vojske pre svega u njenim ljudima, koje je uspela da sačuva, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Kako je rekao, zahvaljujući predsedniku Vučiću, prošle godine su plate u vojsci povećane dva puta, što se, kaže, nije desilo ni u vreme JNA, a da su za tri godine, tri puta povećane platu.

KFOR da ispunjava mandat, ne da popušta pred politikom

KFOR dobro radi svoj vojnički posao, imamo dobru komunikaciju i dobru saradnju, a ono što zameram KFOR-u je kada popušta pred političkim pritiscima, izjavio je danas ministar odbrane Aleksandar Vulin.

"KFOR sada popušta pred političkim pritiscima Šiptara koji su bili strašno uzbuđeni zato što se, kao i svih ovih godina, desilo da jednovremena patrola KFOR-a i Vojske Srbije prođe kroz selo Donje Karačevo. To je normalno i sasvim prihvatljivo", rekao je Vulin. "Šta su Šiptari uradili? Šiptari su hteli da ubace KPS u naše zajedničke patrole. To je sasvim neprihvatljivo, to Vojska Srbije ne može da radi, ali KFOR je objavio da će raditi patrole sa KPS, sa kosovskom policijom" objasnio je ministar Vulin gosyjući na TV Hepi. Naglasio da je to za nas ozbiljno bezbednosno pitanje.

"Zato će načelnik Generalštaba general Milan Mojsilović u ponedeljak zvanično zatražiti objašnjenje kako su oni to zamisli, kako misle to da rade i šta će se tu dešavati" kazao je on. Vulin kaže da o jednovremenim trojnim patrolama uopšte nećemo da razgovaramo, ali nas zanima šta KFOR radi na tom prostoru sa predstavnicima KPS-a.

"Popuštaju pred političkim pritiskom i kada imamo zamerke na KFOR, imamo takve zamerke. Vojnički nemamo zamerke, ali imamo zamerke kada KFOR ne ispunjava svoj mandat nego gleda da umanji politički pritisak koji oseća na prostoru Kosova i Metohije", poručio je Vulin.