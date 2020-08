PRVI NA LISTI SNS U "USIJANJU" O NOVOM KABINETU! Nedimović: Iz emocionalnog ugla najbolje da SNS bude sam u vladi

Ministar poljoprivrede i prvi na izbornoj listi Srpske napredne stranke na proteklim izborima Branislav Nedimović, gostujući u emisiji "Usijanje" na televiziji Kurir, ocenio je da će o budućem sastavu vlade odlučivati predsednik Srbije Aleksandar Vučić, čija je nadležnost da odabere mandatara za sastav ministara u Nemanjinoj 11.

Selektor odlučuje

- Izborni proces je gotov, jesam bio prvi na listi. Naš posao je bio da napravimo što bolji izborni rezultat za listu "Aleksandar Vučić - Za našu decu", sve ovo sad što se spekuliše, da li su to rekli teoretičari, kladioničari, isto vam dođe. Pustite čoveka koji je Ustavom određen za to da radi posao. Da odredi mandatara, on će to uraditi u ustavom utvrđenom roku. Konstituisali smo Skupštinu, imamo dovoljno vremena za biranje vlade - naveo je Nedimović i dodao:

- Naš posao je da trčimo, igramo za tim. Kako selektor odluči, tako će i biti - naveo je Nedimović, ističući da će sve biti poznato u narednim nedeljama, te da "ministri o foteljama ne razgovaraju ni na hodnicima". Na pitanje da li bi prihvatio mesto premijera ukoliko bi mu bilo ponuđeno, ministar ima spreman odgovor:

Bez Spasa i SPS

- Ne bavim se time šta bi bilo kad bi bilo. Ako dođe trenutak za to, misliću o tome. Trenutno su moje misli usmerene na Sremsku Mitrovicu i resor koji još uvek pokrivam - podvukao je Nedimović i dodao da bi mu bilo sasvim normalno da bude i "sasvim običan član SNS".

- To je sasvim normalno, ko se od nas rodio na tom mestu - upitao je Nedimović. Komentarišući eventualnu koaliciju sa SPS Ivice Dačića i Spasom Aleksandra Šapića, Nedimović ističe da bi se, emocijama vođen, opredelio isključivo za to da SNS sam formira vladu.

- Kad bih rekao emocionalno - ja bih rekao sam. Kad bih rekao racionalno, reći ću vam narednih dana - rekao je ministar.

Korona u Srbiji Poljoprivreda najmanje finansijski trpela Nedimović je istakao da su tokom epidemije koronavirusa iz Prištine stalno stizali pozivi za isporuke pšenice, kukuruza i mleka i da je "naš posao da dobro prodamo robu", dodajući da je srpska poljoprivreda najmanje trpela posledice epidemije zahvaljujući dobrim odlukama. - Svi smo mi bili deo istog paketa i ne možemo izuzeti jedno od drugog. Ali ko je najmanje trpeo pritisak je bila poljoprivreda. Zahvalan sam svima koji su bili donosioci odluka što su tako poljoprivredu videli - naveo je ministar. Upitan da li je dobio pohvale predsednika Aleksandra Vučića za svoj rad, Nedimović je rekao da "predsednik Srbije nije neko ko deli pohvale često". - Ali ako nije kritikovao rezultate, onda je to dobro - istakao je Nedimović.

