NEDIMOVIĆ U USIJANJU NA KURIR TELEVIZIJI Pustite "selektora" Vučića da odredi mandatara! Najbolje da SNS sam pravi Vladu

Nedimović, kao prvi na listi SNS-a na parlamentarnim izborima, u javnosti slovi za kandidata za novog premijera Srbije i upravo tom temom je počeo gostovanje u "Usijanju".

"Izborni proces je gotov. Jesam ja bio prvi na izbornoj listi, naš posao je bio da napravimo što bolji rezultat za listu 'Aleksandar Vučić - za našu decu'. Sve ovo sad što se spekuliše, isto vam dođe. Pustite čoveka da odradi posao koji mu je Ustavom predviđen i da odredi mandatara", rekao je na početku Branislav Nedimović.

On je dodao da o novom mandataru ne razgovara ni sa kim, pa ni sa kolegama, čak ni usput, na hodniku.

"Ljudi moji, zna se čiji je to posao. To rade kladionice i teoretičari. Koga, fudbalskim žargonom rečeno, selektor odredi, taj će biti mandatar".

Nije želeo da se bavi spekulacijama ni na pitanje da li bi prihvatio premijersku funkciju ukoliko bi mu bila ponuđena.

"Ja se ne bavim stvarima 'šta bi bilo, kad bi bilo'. Ja se sada bavim samo svojim resorom. Nije kraj sveta ni ako budem samo običan član SNS".

Nedimović je i u nastavku razgovora korsitio fudbalsku terminologiju, pa je rekao:

"Naš posao je da trčimo i igramo za tim, a selektor bira".

Ne tako davno predsednik Aleksandar Vučić je izjavio: "Nedimović je dobar momak i zato je prvi na listi. Za njega ne može niko ništa da kaže",

"Stavio bih tačku na to", nadovezao se ministar poljoprivrede.

Pomen preuzimanje ministarva finansija doneo mu je širok osmeh na lice.

"Svašta sam čuo ovih dana, ali to još nisam. Ako bude, vi ste mi doneli muštuluk", obratio se Nedimović voditeljki "Usijanja".

Ne bi imao ništa protiv ni da se zadrži u resoru kojim trenutno upravlja.

"Poljoprivreda nikad nije bila lak resor. Ona je bila tačka na koju su mnogi u prethodnih 20 godina gubili podršku naroda. Razgovarali smo s kim god je bilo neophodno. Kad s ljudima razgovarate, može se doći do zajedničkog rešenja. Da ne pričam samo o lepim stvarima, mi sad imamo realan problem na tržištu Srbije sa goveđim mesom, čija cena raste. Država je u poslednjih osam meseci intervenisala na tržištu razmenom kukuruza za goveđe meso. Pomoći ćemo ljudima koji se bave najtežim delom stočarstva da se smanji pritisak na tržištu", kazao je Nedimović i dodao:

"Ako me budu zvali za bilo šta, daću sve od sebe da pomognem, gde god budem mogao, makar samo podrškom u javnosti".

Vlada mišljenje da je u poslednje četiri godine uradio dobar posao, ali nema problem da kaže da je možda nešto moglo i bolje.

"S obzirom na to šta sam nasledio... Mi nismo imali tržište na koje možemo da izvezemo meso... Moglo je i bolje. Bilo je različitih okolnosti koje su uticale. Šta nismo uspeli? Krivo mi je najviše što, kada smo prošle godine u julu dogovorili izvoz svinjskoj mesa u Kinu, to nismo realizovali, a nismo zbog okolnosti koje su nastupile. Od pre tri dana možemo da izvozimo u Kinu, pa i u Indiju, a to su dve najmnogoljudnije zemlje sveta. To nismo mogli još od vremena, što bih ja rekao, Tite".

Priznaje i da ima nešto što uvozimo, a ne bi trebalo.

"Ima, iz Kirgistana uvozimo pasulj, jer je jeftiniji nego da ga proizvedemo. Postoje kulture kod nas sa kojima u tehnološkom smislu nismo odmakli u odnosu na pre 20, 30 godina. Mi imamo mnogo više izvoza u BiH i Makedoniju nego što uvozimo, ali moramo i mi nešto od njih da uvezemo, iako nam se u tom trenutku čini nelogičnim, ali to je stvar otvorenih granica".

Nedimović je govorio i o epidemiji korona virusa kod nas. O redovima za PCR test rekao je:

"Ako hoćete na more, stojite u redu na Torlaku. Ako ste bolesni, ne čekate u redu".

Bio je na čelu Kriznog štaba za Nišavski i Toplički okrug i to u vreme kada je Niš bio žarište.

"Da je valjalo ne bi meni zapalo! Kažu vam predsednik ili premijerka 'idi reši ono tamo', ne pitaš nego ideš da radiš. Trudio sam se da stanovništvo Niša što pre učinimo bezbednim. Kad smo zatvorili 'Čair', koji je bio simbol borbe u Nišu, tu sam zajedno radio sa dr Kisić, dr Tiodorovićem i drugim lekarima, kao i sa policijom, vojskom, BIA... Ja sam bio samo dirigent koji je upravljao procesom. Samo se trudim da uradim posao".

Oko formiranja vlade Branislav Nedimović kaže:

"Predsednik je bio jasan - vlada sa manjinskim strankama ili široka koncentraciona vlada. Ja sam u ovom poslu skoro 20 godina, a naučio sam da racio i hladna glava moraju da budu ispred emocija. U skladu s tim donećemo odluke".

Sa Šapićem ili Dačićem?

"Kad bih rekao emociju - rekao bih sam (da SNS pravi Vladu). Kad bih rekao racio - reći ću vam narednih dana", nastavio je Nedimović.

Ostaće upamćen i zbog toga što je kao ministar poljoprivrede "izdržao" četiri godine, što nikome nije uspelo već 22 godine.

"To je turbulentan proces. Mi smo se trudili da poljoprivredu vratimo u fokus, jer je važna u kontekstu BDP i naše tradicije, i da je podignemo na stepenik više, ali i da ima više poštovanja prema njoj. Ranije je bilo vlada, od 2020. pa nadalje, u kojima je poljoprivreda služila za potkusurivanje. Onda je 2016. SNS rekla da želi da preuzme odgovornost za poljoprivredu".

(Kurir.rs)

Kurir