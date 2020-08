MIROSLAV LAJČAK SPREMA NAM UCENU ZA KOSOVO I METOHIJU! Ako ga odbijemo - moguće SANKCIJE?!

Miroslav Lajčak, evropski posrednik za dijalog Beograda i Prištine, sprema dokument zbog kojeg bi Srbiji, ukoliko ga ne potpiše, ponovo zapretili sankcijama, otkrio je juče Milovan Drecun, bivši predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju!

Prema njegovim rečima, Lajčak želi da postigne niz dogovora o ekonomskoj saradnji, a onda da doda poneku rečenicu i sve definiše kao sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa, te da nam takav dokument baci na sto uz reči da će nam uslediti sankcije ako ga ne prihvatimo. Spremanje ovakvog dokumenta ne poriče niko od sagovornika Kurira, analitičara, ali, dodaju, ne postoji mogućnost da ponovo budemo pod sankcijama. Ukoliko bi i došlo do uslovljavanja, navode, to bi se eventualno odnosilo na evropski put Srbije ili pristup fondovima Unije.

Vučić najavio težak period

- Lajčak želi da se postigne niz dogovora o ekonomskoj saradnji, slobodnom protoku ljudi i kapitala, raseljenima i nestalima. Posle, on bi da doda poneku rečenicu i da definiše sve na jednom papiru kao sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa. Takav dokument bi bacio na sto uz reči da će nam uslediti sankcije ako ga ne prihvatimo - navodi Drecun.

foto: Profimedia

Da Srbiji predstoji težak period kada je reč o rešavanja problema Kosova, u više navrata je govorio i predsednik Aleksandar Vučić. On je ranije naveo da će Srbija do kraja godine dobiti ponudu koju neće moći da prihvati, a ne sme da odbije. Ultimatum će biti, kako je naveo, nešto poput Ahtisarijevog plana plus plus u zamenu za garancije za EU.

Šef diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da nam možda neko i sprema ultimatum, ali da Srbija prihvata samo dijalog.

- Ta politika uslovljavanja i ultimatuma može da ima efekta samo ako je Srbija slaba. Možda neko i sprema ultimatum, ali Srbija prihvata samo dijalog i dogovor na osnovu kompromisa - poručio je Dačić.

Oročeno

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da je Lajčak upravo i imenovan s ciljem da se do kraja njegovog mandata (mart sledeće godine) zaključi neki sporazum o normalizaciji.

- Očito da je cilj briselskih centara moći da se sporazum koji bi podrazumevao priznanje Kosova zaključi. Da je spreman papir i da sve čekiraju, to je tačno. Međutim, ultimatum nije moguć. Unija može da nas ucenjuje pristupanjem, već vidimo pritiske - slabije otvaramo poglavlja, ili pristupom fondovima, ali ne mogu da nam uvedu sankcije dok nema konsenzusa među državama članicama, a on je nemoguć. I globalne sankcije kakve smo imali devedesetih su nemoguće - kaže Milivojević i podseća da pitanje Kosova ne može da se reši bez SAD.

Prema rečima nekadašnjeg šefa diplomatije Živadina Jovanovića, nema mogućnosti za sporazum ako se neko služi ucenama: - Rešenje je proces nalaženja kompromisa, a ne uslovljavanje. Srbija treba da bude otvorena za dijalog, ali protiv ucena koje su na štetu njenih državnih interesa.

Milovan Drecun Hteli da izvuku ratnu odštetu, Vučić im odbrusio Drecun je otkrio i da su na obnovljenim pregovorima s predstavnicima Beograda prištinski zvaničnici pokušali da izvuku ratnu odštetu od Srbije. - Kada su se sastali Vučić i takozvani premijer Kosova Hoti, albanski predstavnik je u jednom trenutku pokušao da nam proda priču o ratnoj odšteti sve dok mu Vučić nije žestoko odbrusio. Nakon toga Hoti se žalio Lajčaku da mu Vučić preti, ali je ostalo to da nema govora da ćemo nastaviti razgovore o ratnoj odšteti - naveo je Drecun.

Katarina Blagović

Kurir