PLJAČKA! PRIŠTINA OTIMA SRPSKE SVETINJE: Opet lažiraju da su Dečani albanski

Priština ponovo pokušava da podmetne lažnu istoriju, preotme srpske svetinje na Kosovu i Metohiji i usput optuži Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu da uzurpiraju nasleđe takozvane države Kosovo.

Potpuno neverovatnu verziju događaja servirao je albanski istoričar Muhamet Malja, koji tvrdi da manastir Visoki Dečani "predstavlja nasleđe Kosova, a ne Srba". Uz to, on kaže da je SPC "to ispolitizovala i nastavlja da i dalje radi isto".

Zaštita manastira

- SPC je institucionalizovala manastir Dečani. Sam graditelj crkve, Vitija Kući (Vita Kotoranin), arhitekta iz Kotora, uneo je duh romaničkog stila. Na početku gradnje bilo je pritužbi radnika koji su se odupirali zbog prisvajanja njihove crkve. Zato što je tu bila druga crkva... Pećka patrijaršija nije bila okružena zidovima. Danas jeste, iako niko nije ugrožen. Ti zidovi su izgrađeni od albanskih kula - ispričao je Malja za albanske medije i naglasio da Dečani nisu ugroženi.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić smatra da je ovo još jedan pokušaj otimačine srpskog nasleđa.

foto: Kurir

- Bolje bi bilo da objasne zašto ne štite srpsko versko i kulturno nasleđe, nego da ga prisvajaju. Ko je u prisustvu međunarodnih snaga uništio ili oštetio više od 200 crkava, manastira i drugih verskih objekata, ko je pokrao više od 10.000 ikona? Naše ne damo, tuđe ne diramo - naglasio je Dačić.

Srpsko nasleđe

I ministar odbrane Aleksandar Vulin poručuje da onaj ko nema svoju kulturu, mora da otme tuđu.

foto: Ministarstvo Odbrane Srbije

- Zato se Šiptari trude da uđu u UNESKO, kako bi baština SPC i srpskog naroda postala nasleđe Kosova i Kosovara. I zato ćemo mi tvrdoglavo braniti svoju kulturu i trajanje - kaže Vulin.

Teorije Malje pojavile su se baš u momentu oštrih neslaganja između monaha Visokih Dečana, SPC i vlasti u Beogradu, s jedne, i lokalnih vlasti u Dečanima, pojedinih političara, albanskih istoričara, nevladinih organizacija na KiM, s druge strane, oko obustave gradnje magistralnog puta koji protivzakonito prolazi kroz područje zakonom zaštićene zone Visokih Dečana.

Rasrbljivanje Kosova i Metohije Tanasković: Štetočinsko delovanje protiv Srbije foto: RTRS Printscreen Bivši ambasador Srbije u UNESKO Darko Tanasković kaže za Kurir da tvrdnje Malje pripadaju "standardnom arsenalu neodrživih argumenata kojima se, nažalost, i pojedini albanski naučnici već odavno uključuju u velikoalbanski projekat rasrbljivanja KiM". - Profesor Malja, koji se u svom magistarskom radu bavio vezama između Kotora i Albanaca, izvlači navodne potvrde o nesrpskom poreklu Dečana i iz opštepoznate činjenice da je protomajstor ovog jedinstvenog hrama bio katolik "Fra Vita, mali brat, protomajstor iz Kotora, grada kraljevoga", čije ime on, naravno, donosi u albanizovanom obliku, kao i da se u arhitekturi zdanja prepoznaju romanički elementi. Istoričar bi morao znati da je retrogradno projektovanje savremenih nacionalističkih opterećenja u epohu građenja dečanske crkve potpuno neistorično, ali to je uhodani metod ovakvog krivotvorenja prošlosti - objašnjava on. Na Maljine tvrdnje da Dečani nisu ugroženi, Tanasković uzvraća podsećanjem da je manastir na Listi ugrožene kulturne baštine sveta UNESKO. - A bageri su ovih dana bili na samo nekoliko stotina metara od statički osetljivog manastira, unutar zaštićene zone utvrđene obavezujućim propozicijama o zaštiti ovog univerzalno vrednog kulturnog dobra. Sa ovakvim "naučnicima" nema svrhe polemisati, ali se mora ukazati na kontinuitet njihovog štetočinskog delovanja. Malja, koji se bavi i istorijom ideja, a posebno je proučavao mit o Skenderbegu u albanskoj tradiciji, izgleda da nije razumeo ni poruke velikog albanskog pisca Ismaila Kadarea iz knjige "Nesloga". Ako bi se istorija tumačila na Maljin način, onda bi i status Skederbega kao nacionalnog heroja albanskog naroda bio više nego sporan. Mnogo je on više srpski nego što su Dečani albanski - poručuje naš sagovornik.

Ne haju ni na Hotijevu naredbu Bageri i dalje rovare oko Dečana

Uprkos zahtevima kosovskih vlasti, bageri i dalje kopaju put kod Visokih Dečana. Gradonačelnik Dečana Baškim Ramosaj rekao je da su radovi nastavljeni, jer navodno ne utiču na manastir. Iz kabineta kosovskog premijera Avdulaha Hotija saopštili su da je to nepoštovanje vladine odluke. Hoti je u nedelju naredio da se obustavi započeta izgradnja puta Dečani-Plav.

I. K./ Kurir.rs

Kurir