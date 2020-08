LAŽOVKA! MARINIKA RASKRINKANA Posle izmišljotine veka za KOKOŠKE, sada se uplela u sopstvene laži zbog INTERESNOG LOBIJA

Potpredsednica SSP najpre tvrdila da je vlasnik Kurira pokušao da dođe do nje preko posrednika, koji je pozvao njenog muža, a kad joj je predočeno da to nije tačno, ona je obrnula ploču i rekla da je on to pokušao direktno

Ona je i juče nastavila s napadima na Kurir i Telekom, a sve kako bi izvršila pritisak da prestanemo da pišemo o mutnim poslovima Đilasa i Šolaka. Naša poruka je - ne odustajemo, i dalje ćemo raskrinkavati vaše kombinacije