MILOŠ JOVANOVIĆ PORUČIO BASTAĆU: Da je Vučić sebi crtao opoziciju ne bi mogao da nacrtao bolju od Saveza za Srbiju

BEOGRAD - Opozicioni rijaliti, prokomentarisao je šef DS S Miloš Jovanović komentare koji su usledili u delu opozije nakon konstitutivne skupštine na opštini Stari grad.

Ilustracija foto: Beta/Milan Obradović

Posle jučerašnje sednice SO Stari grad na kojoj je za predsednika skupštine uz podršku odbornika SNS-a, SPS-a, SPAS-a i Metle izabran kandidat sa liste Aleksandra Šapića deo opozicije je ponovo aktuelizovao pitanje - koja opozicija je prava? Izbor predsednika SO Stari grad ispratio je bivši predsednik te opštine Marko Bastać koji na tviteru nije prokomentarisao izbor Šapićevog kandidata, ali jeste podršku Metle.

"Nova odbornička većina na Starom gradu: SNS, SPAS, Metla. Javite Milošu Jovanoviću da nema potrebe više da poziva opoziciju na razgovore za isti sto", napisao je Bastać i podelio vest u kojoj Jovanović poziva opoziciju da sedne za sto i dogovori strategiju za dalje.

Jovanović je reagovao tako što je demantovao da će Metla biti u vlasti, ne samo u Starom gradu, već svuda gde su prešli cenzus, a Bastaćeve tvrdnje nazvao tendenziocnim i malicioznim i poručio da je "odgovor na njegov poziv da opozicija sedne zajedno - primljen k znanju".

Ilustracija foto: Marina Lopičić

"Sve je to rijaliti politika, sve je to "nulti nivo" opozicionog i političkog delovanja od strane dela opozicije. Već sam rekao da taj deo opozicije Saveza za Srbiju koji se transformisao u nešto što niko ne može da dokuči šta je, do sada bio najveća prepreka za sistemske promene. Nadao sam se da će se to promeniti i najkonstruktivnije sam pozvao celu opoziciju da bez sujeta i 'pokazivanja mišića' sednemo da vidimo šta nam je dalje činiti", rekao je Jovanović za Tanjug.

On je dodao da je jučerašnja situacija u Starom gradu poslužila kao povod da se na taj poziv odgovori.

"Meni je žao što se nastavlja jedna pogubna opoziciona politika koja je kratkovida, neutemeljena i očigledno je nemoguće očekivati od njih da se ona promeni. U redu, primili smo k znanju poruku, ja samo molim da nas više ne uzimaju u usta, da ne tumače tendenciozno, maliciozno i nesitinito ono što se događa, jer će za svako dalje tendenciozno tumačenje dobijati višestruko žešći odgovor", poručio je Jovanović.

Jovanović podseća da je neko nedavno rekao "da je Vučić hteo sebi da crta opoziciju ne bi mogao da nacrta bolju od Saveza za Srbiju" i dodao da je sve skloniji da veruje da je to zaista tako.

"Ja sam opozicija zato što se politički ne slažem sa Aleksandrom Vučićem, a ne zato što ga mrzim ili što ga volim. To kod njih nije slučaj. Ja se plašim, a zapravo znam da su to dve stane iste medalje, a ja bih da menjam medalju, ja bih da menjam sistem", rekao je Jovanović.

Ilustracija foto: Dado Đilas

Upitan da li su odbornici Metle podržali izbor predsednika SO Stari grad, Jovanović kaže da je glasanje bilo tajno, ali da jeste čuo da su neki odbornici glasali za, jer su Šapićevog kandidata smatrali dobrim rešenjem.

"Ali to aposlutno ne znači, niti može da se tumači da ćemo biti deo vladajuće većine", rekao je Jovanović.

Predsednik SPAS-a Aleksnadar Šapić nije iznenađen podrškom njegovom kandidatu uz napomenu da on lično nije učestvovao u bilo kakvim razgovorima o formiranju vlasti u toj opštini, niti želi da učesvuje, jer, kako kaže, za to postoje lokalni odbori.

Odbori, objašnjava Šapić, imaju slobodu da u skladu sa lokalnom politikom dogovaraju koalicije.

"Ono što znam jeste da je na Starom gradu izabran predsednik skupštine i pretpostavljam, nemam do kraja informaciju, da će u sledećih para dana da se formira vlast i da bi SPAS trebalo da bude deo te većine", rekao je Šapić.

On je dodao da će biti opština u Beogradu gde će SPAS takođe biti deo vlasti i gde neće biti deo vlasti u zavisnosti od stavova lokalnih odbora SPAS-a.

Na pitanje da li je učešće SPAS-a u vlasti na Starom gradu signal za novu koaliciju na republičkom nivou, Šapić kaže koji signal može da bude ako na Starom gradu jesu, a recimo na Savskom vencu nisu u vlasti.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir