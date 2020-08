BOCAN-HARČENKO EKSKLUZIVNO ZA KURIR: Otvaranje Hrama Svetog Save biće snažna poruka za očuvanje jedinstva pravoslavlja

Rusija je pružala značajnu pomoć izgradnji ove veličanstvene svetinje. To je važan događaj i teško je pronaći reč koja opisuje važnost završetka Hrama za SPC, naveo je on

Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko kazao je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir, koji objavljujemo u sutrašnjem broju, da će obeležavanje završetka radova na izgradnji beogradskog Hrama Svetog Save biti jedna od ključnih tačaka predstojeće posete Srbiji ruskog predsednika Vladimira Putina.

foto: Nebojša Mandić

- Svakako, to je jedna od ključnih tačaka. Rusija je pružala značajnu pomoć izgradnji ove veličanstvene svetinje. To je važan događaj i teško je pronaći reč koja opisuje važnost završetka Hrama za SPC. Značaj toga je posebno naglasio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je pre nekoliko dana obišao Hram zajedno sa patrijarhom srpskim Irinejom. Uz to, u situaciji kad u svetu ima toliko opasnih iskušenja za pravoslavlje otvaranje Hrama Svetog Save biće dobra, važna i snažna poruka za očuvanje i jačanje jedinstva pravoslavlja u svetu. Takođe, pored toga, očekujem da će tokom posete biti i događaja koji će pokazati naš zajednički, ozbiljan i odlučan odnos protiv revizije istorije. Ove godine se, da podsetim, obeležava 75-godišnjica naše zajedničke pobede u Drugom svetskom ratu. Nezaobilazne će, naravno, biti i teme u vezi sa ekonomskom i privrednom saradnjom Srbije i Rusije - naveo je on.

foto: Marina Lopičić

Veliki intervju sa ruskim ambasadorom čitajte u sutrašnjem Kuriru. Bocan-Harčenko je govorio i o vakcini protiv koronavirusa, kosovskom pitanju, optužbama o umešanosti Moskve u nedavne proteste u Beogradu, ruskom humanitarnom centru u Nišu, sastavu nove Vlade Srbije, isporuci naoružanja Srbiji...

Zabranjeno prenošenje intervjua bez saglasnosti redakcije Kurira!

Kurir.rs/B. K.

Kurir