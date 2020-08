NATAŠA VUČKOVIĆ ZA KURIR: Lutovac nije sposoban da sačuva jedinstvo DS! Stranka je u SZS bila zarobljenik!

Posle dve godine, koliko je predsednik Demokratske stranke, očigledno je da Zoran Lutovac nije imao nikakav politički i operativni plan za jačanje DS: zatekao je stranku, kako on voli da kaže, na 2,5 odsto podrške, ali danas je ta podrška još manja, kaže u intervjuu za Kurir doskorašnja poslanica demokrata Nataša Vučković.

Ona, takođe, ističe i da je DS izgubila svoj identitet ulaskom u Savez za Srbiju (SZS), dodajući i da će posledice bojkota izbora biti ogromne.

Da li će biti vanredne skupštine DS, na kojoj bi trebalo da se izabere novo rukovodstvo? Lutovac ne priznaje sazivanje te skupštine...

- Nadam se da hoće. Situacija u DS zahteva demokratsko razrešenje - unutarstranački izbori su najbolji način. Ukoliko je sadašnje rukovodstvo ubeđeno u to da uživa većinsku podršku članstva i odbora, nije jasno zašto ih izbegava. Nasuprot tome, preti se isključenjem Branislavu Lečiću, koji se kandidovao za predsednika na tim izborima, a orkestrirani napadi na mrežama svedoče da je mnogima stalo da ne dođe do poboljšanja u DS.

Šta zamerate Lutovcu?

- Da krenem od pozitivnog: Lutovac je održao jasan i čvrst opozicioni stav DS prema ovoj vlasti, insistirajući na zahtevima za slobodu medija, slobodne i fer izbore. Nema sumnje da DS i danas stoji na braniku protiv autoritarne vladavine jednog čoveka, netransparentnih odluka ove vlade, u odbrani vladavine prava, demokratske procedure i ljudskih prava. Međutim, zameram mu što, kao predsednik, ne uspeva da očuva jedinstvo DS, da okupi sve ljude koji su tokom godina doprinosili razvoju i ugledu DS. Najava čistki u stranci nedostojna je DS, i to samo dalje slabi stranku. Naročito u ovoj situaciji kad su nam potrebni i mladi i stari, i iskusni i novi članovi. Posle dve godine očigledno je da Lutovac nije imao nikakav politički i operativni plan za jačanje DS: zatekao je stranku, kako on voli da kaže, na 2,5 odsto podrške, ali danas je ta podrška još manja. Pritom, predsednik DS ne bi smeo da doprinosi stvaranju utiska da lideri drugih partija imaju veći uticaj na delovanje DS od njenog rukovodstva, što su drugi uveliko koristili umanjujući ulogu DS unutar opozicije. I, na kraju, zameram mu što nije našao način da DS učestvuje na izborima sa drugim demokratskim i evropskim strankama koje su želele da idu na izbore. Mnogo bolje i uspešnije bismo napadali legitimitet ove vlasti da smo učestvovali na izborima.

On tvrdi da "deo nezadovoljnih članova DS koji su izgubili funkcije u državi i stranci želi partnerstvo sa SNS"...

- U Srbiji, kad nemaš argumente, neistomišljenika proglašavaš za izdajnika. Insinuirati da su za partnerstvo sa SNS Vida Ognjenović i drugi stranački prijatelji, prepoznatljivi po svojim demokratskim stavovima i delanju, neuverljivo je i maliciozno. Slaba je to odbrana za nesposobnost da, kao predsednik stranke, obezbediš njeno jedinstvo.

foto: Beta/Emil Vaš

Vi ste bili jedan od protivnika ideje o bojkotu izbora. Kakve će dugoročno posledice po DS imati odluka da se ne izađe pred birače?

- Da, mislim da uvek treba učestvovati na izborima. Na izborima se obnovi stranka, dođu novi ljudi, ojača organizacija, oživi i aktivira se biračko telo stranke... Bilo je poražavajuće videti, posle 30 godina višestranačja, da na listiću za lokalne izbore na Savskom vencu nema demokratske i građanske opcije. Posledice po DS će biti ogromne. Teško je delovati kao vanparlamentarna stranka i postići da se svakodnevno bude u javnosti. To rad u parlamentu nesumnjivo omogućava.

Je li DS zaista u tako teškoj finansijskoj situaciji da postoji mogućnost da ostane bez stranačkih prostorija u mnogim gradovima?

- Stari dugovi i činjenica da više nemamo odbornike u opštinskim i gradskim skupštinama ugroziće mnoge odbore stranke. Od suštinske je važnosti za sve buduće pobede opozicije da se očuva stranačka infrastruktura. Ona se teško i sporo gradi, vidimo to kod novih partija.

Da li je DS ulaskom u SZS profitirao ili naneo sebi štetu?

- Vidite, mnogi od nas su kritikovali način na koji je DS pristupio SZS, bez ozbiljne stranačke rasprave. Niko nije dovodio u pitanje potrebu objedinjavanja opozicionog delovanja, ali mnogi od nas su imali rezerve prema uključivanju u takav savez, u kome smo izgubili suverenost i samostalnost. Prvo, mislili smo da DS u SZS ne sme i ne može biti izjednačen po uticaju sa vanparlamentarnim strankama bez infrastrukture i iskustva: Lutovac je morao ugovoriti veći uticaj DS na donošenje odluka, na primer, kroz veći broj članova u Predsedništvu. Još važnije, u SZS je DS izgubio svoj identitet - okružena većinom strankama desne i konzervativne političke orijentacije, strankama drugačijeg političkog metoda, poput Dveri, DS je postao njihov zarobljenik, a evropski profil DS je postao nevidljiv i nečujan. O ključnim pitanjima za budućnost ovog društva DS se dugo ne oglašava ili je vrlo tih.

Kakvu budućnost predviđate novom savezu - Udruženoj opoziciji Srbije (UOS)?

- Raspad SZS pokazuje da smo bili u pravu, a stvaranje UOS, kao labavog saveza, potvrđuje da je strategija SZS bila pogrešna i da nije dala rezultate, počev od neuspelog bojkota.

Kako opozicija treba da deluje u narednom periodu?

- Danas je politički život u Srbiji binaran, za i protiv Vučića. Međutim, nije dovoljno biti protiv Vučića - vidimo da se ova vlast posle osam godina kruni, to je normalno. Ali to neće biti dovoljno za pobedu. Pre svega, mora se probuditi nada. A onda moraju se uzeti glasovi od Vučića. Ključno je pitanje kako ćemo to postići. Nažalost, taktika opozicije u poslednjih godinu dana ne pokazuje povećanje podrške u biračkom telu - to je razlog za zabrinutost. Nije dovoljno da se jedna vlast kompromituje, mora da jača alternativa koja će biti dovoljno snažna i koja budi nadu kod građana.

B. Karović/ Kurir.rs

Kurir