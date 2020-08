VUČIĆA U VAŠINGTONU ČEKA TEŠKA BITKA ZA KOSMET: Moguć dolazak Trampa verovatno podrazumeva i zahtev za politički dogovor

Na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija u Beloj kući, koji će biti održan 4. septembra, vršiće se ogroman pritisak na Srbiju da potpiše konačni sporazum koji će im biti serviran, smatra profesor na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka (LSE) Džejms Ker-Lindzi. Mogućnost da prvi čovek SAD Donald Tramp prisustvuje sastanku, po njegovom mišljenju, jeste signal upravo za tako nešto.

Ker-Lindzi objašnjava da Tramp loše radi, te da je njegov tim shvatio da mu je potrebna bilo kakva pobeda koju mogu da postignu, i to brzo.

- Jasno je da su u slučaju Kosova videli potencijalnu pobedu i zato američka vlada želi da vidi sveobuhvatni politički sporazum između Beograda i Prištine - rekao je on.

Konačno rešenje

Pojasnio je da vlasti Srbije žele da fokus bude na ekonomskom sporazumu, a ne na političkom rešenju, ali da to nije ono što želi Vašington, bez obzira na to što bi i ekonomski sporazum bio neka vrsta uspeha za Belu kuću.

- U idealnom slučaju, to bi bilo konačno rešenje za kosovski problem, koji predstavlja problem koji ionako predugo postoji - kazao je on.

Ker-Lindzi uz to navodi i da Vašington šansu za uspeh vidi u tome što smatra da je predsednik Vučić sada „jači nego ikad“.

- Nakon nedavnih izbora on ima neosvojivu poziciju u parlamentu. Vašington će to imati kao argument, u smislu „ako Vučić sada ne može da postigne sporazum, kada će onda biti sposoban da to uradi“ - kaže on i zaključuje da i EU misli isto.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izrazio je pak zabrinutost zbog pojačanih pritiska na predsednika Vučića.

- Veoma sam zabrinut zbog pojačavanja pritiska na predsednika Vučića pre sastanka u Vašingtonu i jedino me hrabri činjenica da Vučić ima i hrabrosti i mudrosti da zaštiti interese Srbije i srpskog naroda. Velike sile imaju svoje planove i nije im mnogo važno kako se oni odnose prema nama i našim životima. Verujem da će predsednik izdržati, a ja ću biti uz njega i u ovoj borbi - poručio je Vulin.

Državni interesi

Podsetio je da je i sam učestvovao u pregovorima sa EU koje je vodio Vučić i dodao da zna kako izgleda kada najmoćniji ljudi planete počnu da prete.

- Bio sam svedok kada je predsednik odbijao da uradi bilo šta što može da naškodi Srbiji i Srbima, potpuno spreman da cena odbijanja bude naplaćena samo njemu - kazao je Vulin.

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić za Kurir kaže da ništa nije isključeno.

- Najavljeno je da će tema biti ekonomija, ali se ne može isključiti mogućnost da se ona proširi. Ja sam siguran da će predsednik Vučić postupiti u skladu sa nacionalnim i državnim interesima Srbije - istakao je Dačić.

Šef Kancelarije za KiM Marko Đurić poručio je juče da će se razgovori u Vašingotnu i Briselu kretati u okvirima koji su definisani Ustavom Srbije i Rezolucijom 1244 SB UN.

- Kao što je predsednik Vučić rekao: „Ne sanjajte priču o nezavisnosti Kosova!“ - istakao je Đurić.

Prihvatljiva formula

Analitičar Boško Jakšić ocenjuje da, ako se Tramp pojavi na sastanku, to neće biti da bi prisustvovao razgovorima o, recimo, gradnji auto-puta, već da će to značiti sporazum ili njegov vrlo fiksni okvir koji će biti ostavljen predstavnicima Beograda i Prištine na eventualnu doradu.

- Dilema je da li će sporazum biti ponuđen ili ne, ali nema dileme o sadržaju tog pravno obavezujućeg sporazuma jer Trampova administracija smatra da je međusobno priznanje jedino trajno rešenje - kaže Jakšić i dodaje da su Amerikanci upoznati sa tvrdim stavom Srbije:

- Ali da se zato, recimo, Kosovu omogući ulazak u UN, što bi ih legitimisalo i u svim drugim međunarodnim organizacijama. To je možda i jedina formula koja Srbiji omogućava da ne ide na međusobno priznavanje, ali da defakto bude potvrda onoga što stoji na terenu.

S druge strane, karijerni diplomata Zoran Milivojević ističe da nema uslova za konačni sporazum:

- Svaki konačni sporazum bi podrazumevao priznanje, što je nemoguće. Upravo zato je američka administracija pošla drugim putem - na dnevnom redu će biti ekonomska problematika, što je američki realistični pristup, koji je i omogućio nastavak dijaloga.

