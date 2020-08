OPET PUKLA TIKVA: Đilasu se raspada i novi savez, proteruje Vuka Jeremića iz Udružene opozicije Srbije

Jedan od vođa Udružene opozicije Srbije, lider SSP Dragan Đilas, nakon manje od mesec dana postojanja te političke organizacije, već je počeo s njenim rušenjem. On je javno isprozivao političkog saradnika, lidera Narodne stranke Vuka Jeremića i otvoreno poručio da im saradnja visi o koncu.

Naime, nakon što je već upropastio i rasformirao prethodnu organizaciju - Savez za Srbiju, Đilas je već počeo i sa „bušenjem“ nove, i to tako što je javno poručio da je saradnja s Narodnom strankom, jednom od članica UOS, upitna.

Sujeta

- Za nastavak saradnje neophodno je da na sastanku Udružene opozicije otvoreno raspravimo nekoliko odluka Narodne stranke koje su zbunjujuće. Od izlaska iz odborničke grupe u Beogradu, preko izjave Vuka Jeremića da nema Udružene opozicije na lokalnom nivou, pa sve do činjenice da je pismo Udružene opozicije Srbije predsednicima svih evropskih parlamenata poslato sa stranačkog mejla, dok su sve ostale organizacije i njihovi predsednici stavljeni u CC - naveo je on u intervjuu za Nedeljnik.

Dodao je i da moraju da raščiste kako je došlo do snimanja Nikole Jovanovića, Jeremićevog dojučerašnjeg potpredsednika. Priznao je i da snimke Jovanovića nije ni preslušao, a prema saznanjima Kurira, takođe nije našao za shodno da tim povodom uopšte kontaktira s Jeremićem. Ali odgovor mu je uputio putem Nedeljnika.

- Ne preslušavam udbaške snimke, bez obzira na to da li ih prave udbaši na vlasti ili u opoziciji, kao što nikad nisam niti bih gledao tuđe dosijee. No, neophodno je da saznamo ko se poslužio tim udbaškim metodama, kako se čovek zove, da li je to uradio na svoju ruku ili ne, da li je predsednik jednog od odbora Narodne stranke. Ako jeste, da li je zbog tog dela izbačen iz stranke. Kad se to bude desilo, možemo da sarađujemo - rekao je Đilas.

Bez izvinjenja

I na uslovljavanja saradnje koje je Vuk Jeremić izneo oštro je reagovao. - Moram da kažem da na uslovljavanja jako loše reagujem - rekao je Đilas. Inače, kako navodi naš dobro obavešteni izvor, posle skandala u javnosti kada su procurili snimci na kojima Nikola Jovanović govori o svom prelasku u SSP, a i na kojima je izvređao svog dojučerašnjeg šefa, Đilas nije ni probao da kontaktira s Jeremićem, a kamoli da mu da iole smisleno objašnjenje o vrbovanju njegove dojučerašnje desne ruke.

Iako je nakon napuštanja Jeremićeve Narodne stranke Nikola Jovanović imao već dogovoren prelazak u Đilasov SSP, to se neće dogoditi. - Sam Jovanović je došao kod nas na razgovor tek pošto je Narodna stranka odlučila da izađe iz zajedničke odborničke grupe u Beogradu. Reči koje je izgovorio, u ovom trenutku, te razgovore čine bespredmetnim - rekao je Đilas u intervjuu za Nedeljnik.

