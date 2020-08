RTS OBJAVIO OTVORENO PISMO Žeželj Šolaku: Ajde da razgovaramo pred građanima, nadam se da nemaš šta da kriješ

RTS je objavio otvoreno pismo vlasnika i direktora Wireless media Igora Žeželja upućeno Draganu Šolaku, predsedniku United Group.

Pismo prenosimo u celosti.

"Poštovani gospodine Šolak,

Ohrabrujem Vas da se odazovete pozivu za naše zajedničko gostovanje u okviru emisije OKO na nacionalnoj televiziji, kako bismo razmenili stavove na temu razvoja medija i medijskih sadržaja u Srbiji i regionu. Smatram da bi građanima značilo da pojasnimo naše uloge vlasnika i predsednika kompanija, koje su ujedno i vlasnici medija i zauzimaju značajno mesto u medijskoj produkciji. Takođe, mislim da smo dužni da odgovorimo na pitanja naše povezanosti sa domaćom i stranom politikom, uticaja naših biznisa na medije i politiku, da utvrdimo da li je naša država nekom od nas pomogla u razvoju i da pokušamo to da kvantifikujemo, da se odredimo prema monopolskom položaju, da prokomentarišemo medijsku regulativu i prava stranih i domaćih medija i, naravno, odgovorimo na sva druga pitanja koja bi Vama ili našim domaćinima na RTS bila interesantna. Nadam se da na ove teme nemate šta da krijete i da možete da odgovorite na sva pitanja i potpitanja.

Šest godina poslovanja sa United Group

Verujem da Vam je poznato da Wireless Media sarađuje sa Vašom United Group na polju digitalne transformacije još od juna 2014. godine i da je veliki deo Vaših internet portala pokrenut ili se pokreće putem naših digitalnih platformi. Od medija to su N1 i Sport Klub, a od Vaših kompanija to su SBB, Telemach Slovenija, Telemach BiH, Telemach CG, NetTV Plus i United Cloud. Pored naše platforme, koristite i naše konsalting i kreativne servise, a i dalje vam pružamo obimnu tehničku i operativnu podršku. Iskreno verujem da smo doprineli vašem digitalnom razvoju. Istovremeno želim da Vam se zahvalim i da Vas obavestim da su stabilni prihodi od Vaše United Group u poslednjih 6 godina veoma doprineli našem razvoju i to kupovinom i integracijom nekoliko kompanija uključujući i Adria Media Group, u okviru koje posluje najuticajniji medij na Balkanu Kurir.

Kvalitet Wireless Media sistema

Wireless Media sistem na čijem sam čelu sada, zapošljava skoro 1.000 ljudi u Srbiji i regionu. Tu rade dokazani menadžeri sa velikim autoritetom na tržištu, IT inžinjeri, programeri, dizajneri, prodžekt menadžeri, biznis konsultanti, novinari, urednici, marketing stručnjaci, producenti, kamermani, montažeri, realizatori, režiseri, prodajni savetnici i mnogi drugi. O našem kvalitetu najviše govori naših preko 1.000 poslovnih partnera, klijenata i oglašivača i gotovo da i nema kompanije u Srbiji i regionu koja ne sarađuje sa nama.

Saradnja sa Telekomom strateškog tipa

Naša saradnja sa Telekomom Srbija, vašim glavnim konkurentom na polju internet i TV distribucije, sa kojim skoro da imate uspostavljen duopol u Srbiji pa i u regionu, je strateškog tipa, baš kao što je to u jednom trenutku bila sa United Group. Saradnja traje od 2004. godine i dodatno se proširila na polju razvoja multimedijalnih sadržaja, bilo da su u obliku TV kanala, TV serija, TV emisija, sportskih prenosa uživo ili digitalnih formata. Siguran sam da Vaš tim, koji je sa nama radio, zna koliko mi možemo i koliko ćemo da doprinesemo njihovom pozicioniranju na tržištu, a i kolike su cene takvih proizvoda i usluga.

Pozdravi Đilasa

Iskoristio bih ovu priliku da Vas zamolim da Vašem poslovnom prijatelju, a inače političaru Draganu Đilasu, javite da prljava kampanja koju sprovodi, najviše uz pomoć Vaših medija protiv naše kompanije Wireless Media i mene lično, neće rezultirati time da se umešam u uređivačku politiku Kurira tražeći da se dalje ne bave otkrivanjem i objavljivanjem istine o njemu, Vama i Vašim privrednim i ostalim društvima. Nadam se da ćete prihvatiti poziv RTS-a i da ćemo imati priliku da se ispričamo pred građanima Srbije", navodi se u pismu.

