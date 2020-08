VUČEVIĆ: Propali političari poput Jeremića utrkuju se ko će više da napadne sopstvenu zemlju

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio da su po ko zna koji put "propali političari poput Vuka Jeremića" utrkuju ko će više da napadne sopstvenu zemlju i podmetne laži na putu njenog napretka.

"Po ko zna koji put propali političari poput Vuka Jeremića, vedete pogubne spoljne politike i direktno odgovornog lica za to što je presudom Međunarodnog suda pravde Kosovo udaljeno od Srbije, utrkuju se ko će više da „pljune“ sopstvenu državu, i ko će više laži da podmetne na putu njenog napretka. Jasno je da su svi oni teško isfrustrirani uspesima predsednika Aleksandra Vučića, koji je vratio Srbiju da sedi za stolom za kojim se pregovara o budućnosti Kosova i Metohije, a ne da bude deo menija na tom istom stolu, do čega su nas oni doveli. Potpuno je jasno da oni ne mogu da se nose sa uspesima predsednika Vučića, ali to je već njihov problem, a ne razlog da uznemiravaju građane lažima i mračnim scenarijima o navodnim izdajama, predajama...", piše u saopštenju Vučevića na sajtu SNS.

"Jeremić i Tadić su bili i scenaristi i glavni glumci takvih tragedija nekadašnje srpske spoljne politike. Oni su svojim sramnim i glupavim potezima predali Kosovo i Metohiju u ruke svih koji žele nezavisnost. Oni su za nezavisnost Kosova uradili više i od raznih albanskih lobista, i od OVK –a, i od „modernih“ šiptarskih lidera, usput ekonomski pustošeći Srbiju i puneći svoje džepove", dodaje Vučević.

On je izrazio čuđenje zbog toga što oni žele da drže lekcije vlastima u Srbiji.

"I takvi bi, po ko zna koji put, da nama drže lekcije?! Bolje da objasne kako su tako „pametno“ vodili zemlju dok su se dešavale neviđene nacionalne tragedije: pogrom Srba 2004. godine, prograšenje takozvane nezavisnosti Kosova 2008. godine, presuda Međunarodnog suda pravde 2010. godine, granica na Jarinju i Brnjaku 2011. godine. Sreća pa je taj niz katastrofa za koje su odgovorni propali političari i njihova sramna diplomatija prekinut 2012. godine dolaskom na vlast Srpske napredne stranke. I svi ti napori i borba da se vrate propuštene šanse i dalje traju", smatra Vučević.

On je objasnio da predsednik Vučić u Vašington ide zbog borbe za interese Srbije i našeg naroda na KiM.

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ide u SAD da se bori da sačuva naše državne interese i naš narod na Kosovu i Metohiji. Predsednik Vučić ide da se hrabro, državnički bori svoj narod, kao i svaki put do sada, i neće odustati bez obzira ne sve prljave kampanje koje vode Jeremić, Tadić i sva ta političarska bagra koja je ispisivala najtužnije stranice naše kosovsku priče. I ne očekujem da će to razumeti Vuk Jeremić, jer to nije u stanju da razume čovek koji je vodio spoljnu politiku tako što je na luksuzna putovanja potrošio 3,6 miliona evra, preko 200 hiljada evra na najskuplje šampanjce, i čitava botatstva rezidencijalne stanove... Jeremića zanima samo kako da se ponovo domogne narodnih para koje je nemilice trošio. Za razliku od njega i njemu sličnih, građani Srbije navijaju za svoju budućnost, za poštovanu i uspešnu Srbiju", dodao je Vučević.

On je zaključio da su "predstojeći dani važni za nas".

"I zato želimo da naše jedinstvo i podrška budu dodatna snaga predsedniku Aleksandru Vučiću, koji je sve što oni nikada nisu bili - pravi političar, diplomata i patriota", zaključio je on.

(Kurir.rs/Foto ilustracija: Grad Novi Sad)

Kurir