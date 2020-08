DIPLOMATE U BRISELU: Teško usaglašavanje EU i SAD oko dijaloga Beograd-Priština

BRISEL, 30.avgusta 2020 – Usaglašavanje poteza vlade u Vašingtonu i Evropske unije oko dijaloga Beograd-Priština ne ide lako, a EU smatra da "kad je reč o preduzetim i najavljenim inicijativama SAD, ono što se računa jesu rezultati, sprovođenje i održivost", rekli su agenciji Beta upućeni evropski diplomatski izvori u Briselu.

"Dosad nismo videli da je to mnogo puta bio slučaj", primetili su i ukazali na to da je i posrednik EU Miroslav Lajčak stavio do znanja da "uspeva da dopre do partnera u Vašingtonu čak i ako oni moguće ‘nemaju vremena’ da odgovore na njegove pozive…iako EU ne može obelodaniti sve kontakte i koordinaciju sa SAD na raznim nivoima i o raznim temama".

Izvori u Briselu su time "nezvanično", kako su podvukli, odgovorili na pitanje Bete da li je uoči sastanaka čelnika Beograda i Prištine, zakazanih skoro u isto vreme i u Vašingtonu i u Briselu, bilo nekog usaglašavanja EU i Vašingtona oko onoga o čemu su pozvani da razgovaraju srpski predsednik Aleksandar Vučić i kosovski premijer Avdulah Hoti.

Prema dosadašnjim saznanjima, u Vašingtonu prevashodno, ali i u Briselu uz druge teme, će biti reči o ključnim ekonomskim temama, kazali su evropski diplomatski zvaničnici, ali su naveli da nemaju saznanja o kojim to srpski predsednik Vučić mogućim "neprihvatljivim iznenadjenjima" u Vašingtonu govori.

Diplomate u sedištu EU su ukazale na izjavu Petera Stana, port-parola visokog predstavnika EU Žozepa Borela, da će se na sastanku Vučić-Hoti početkom septembra u Briselu razmotriti "sve teme koje pomažu napredak Beograda i Prištine ka normalizaciji odnosa" i sveobuhvatnog pravno obavezujućeg sporazuma.

Oni su time odgovorili na pitanje da li je kosovski premijer Hoti u pravu kad kaže da će "jedina tema biti uzajamno priznavanje" i skrenuli pažnju na pažljivo poimanje Hotijeve izjave da "sve o čemu se razgovara je u funkciji postizanja sporazuma o međusobnom priznavanju".

Diplomatski zvaničnici u EU su rekli da je stav Brisela jasno predočen u poruci portparola Stana da je "štogod Beograd i Priština ostvare u kontaktima i posredovanju ne samo sa Evropskom unijom s ciljem sređivanja njihovih odnosa, a što podržava dijalog i donosi opipljive rezultate koji pomažu Beogradu i Prištini da napreduju ka normalizaciji odnosa, modernizaciji i odmaknu na putu ka EU, svakako je pozitivan pothvat".

"A naravno", rekao je Borelov port-parol, "Vašington je važan partner i svaki put kad EU zajedno sa SAD radi na nečemu, mi vidimo povoljne rezultate i to je često bio slučaj i kad je reč o dijalogu Kosovo-Srbija".

