SRBIJA STOJI UZ SVOJ NAROD GDE GOD DA SE NALAZI! Đurić: Narod u Crnoj Gori pokazao hrabrost i odlučnost

Direktor Kancelarije za KiM Marko Ðurić kaže da je srpski narod u Crnoj Gori pokazao hrabrost i odlučnost na jučerašnjim izborima i da je ponosan i radostan zbog toga

On je naveo da su Srbi podneli velike žrtva da bi rekli istinu i svoj stav o svom identitetu, svom jeziku i želji da sami odlučuju o svojoj sudbini. "Veselim se iskreno i delim radost sa našim narodom na KiM koji je sinoć do kasno slavio. Videli ste prizore iz Kosovske Mitrovice zaista se slavilo kao najveća nacionalna pobeda", rekao je Ðurić za Tv Hepi. On je naglasio da među Srbima postoji svest o tome da su Gračanica i Dečani isto što i Ostrog, Morača, Savina, da se tu ne radi o bilo kakvom sukobu ili mržnji prema nekom drugom već o bratskoj ljubavi i želji da postoji sloga među ljudima. "Neki političari su prethodnih decenija pokušavali da eksploatišu podele među ljudima. Ovo je radostan dan za veliki deo Srba", naveo je Ðurić.

Dodaje da se Srbija nije mešala u izbore, ali da stoji uz svoj narod gde god on da se nalazi. Srbija i predsednik Aleksandar Vučić su, kako kaže, predhodnih meseci snažno i odlučno pomagali srpske organizacije u Crnoj Gori - Srpsku kuću, srpskim nevladinim organizuacijama u Crnoj Gori, Maticu srpsku. "Za razliku od Hašima Tačija i Edija Rame, koji su direktno pozivali da se glasa za vladajuću opciju u Crnoj Gori, ovde takvih poziva nije bilo, ali se pomagalo našem narodu da očuva identitet, kulturu. Naš narod pokazao veliku hrabrost", zaključio je Ðurić.

(Kurir.rs/Tanjug)

