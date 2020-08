VUČIĆ SE ČUO SA ANGELOM MERKEL I PRIČALI O KOSOVU: Imao sam odličan razgovor, hvala kancelarki na podršci

"Odličan telefonski razgovor sa @bundeskanzlerin. Zahvalan sam nemačkoj kancelarki na podršci ekonomskom i političkom razvoju Srbije i njenom razumevanju nase teške regionalne političke pozicije" .

A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) on Aug 31, 2020 at 2:52am PDT