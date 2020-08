VUČIĆ O CRNOJ GORI: Uveren sam da će biti sačuvani stabilnost i mir

BLED - Uveren sam da će Crna Gora očuvati stabilnost i mir, rekao je danas predsednik Aleksandar Vučić.

On je odbacio ocene poput onih koje je iznela tv Al Džazira, da bi Crna Gora posle ovih izbora mogla da bude nova tačka nestabilnosti u regionu Zapadnog Balkana.

foto: Kurir/Zoran Šaponjić

Šta će se u budućnosti dešavati u Crnoj Gori, ne može, ističe Vučić, da komentariše, jer nema još konačnog ishoda izbora, ali da ne veruje u bilo kakvu nestabilnost i sukobe.

Za njega je, kaže, važno što se svest srpskog naroda podigla, te da na predstojećem popisu stanovništva 2021. u toj zemlji ne bude manji broj Srba.

"Sve drugo je na građanima Crne Gore, da donose odluke", kaže predsednik Srbije i dodaje da će, čim budu rezultati zvanični, čestitati pobednicima koji budu stvorili većinu u skupštini, odnosno u parlamentu Crne Gore.

"Očekujemo pristupačnu i dobru saradnju. Uveren sam da će Crna Gora imati snage da sačuva svoj mir", naglasio je Vučić.

Kako je kazao, opasne su i izjave mnogih političara iz Srbije koji misle, kako je naveo, da je vreme da oni odlučuju o svemu.

"Srećom da te izjave ne dolaze iz vladajućih krugova u Srbiji i zadovoljan sam smirenom i razumnom reakcijom Srbije", naglasio je on.

Rekao je da Crnoj Gori želi sve najbolje i veoma bliskih odnosa sa Srbijom, kao, što je, dodao je, uvek želeo.

foto: Printskrin

"Mi bližih nemamo i mislim da dobri odnosi sa Srbijom u Crnoj Gori žele da vide svi, bez obzira kojoj naciji pripradaju, da li su Srbi, Crnogorci, Bošnjaci, Albanci ili druge nacije", kazao je Vučić.

Vučić o Pajtiću i ostalima: Pobede su bolje od poraza

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je poraz Srbije kada imate najgoru ekonomiju u Evropi, kao što je bilo za bilo za vreme bivše vlasti, a da je pobeda kada imate najveći rast.

"Zato se ja uvek rukovodim da su pobede bolje od poraza. Morate u politici da naučite da izgubite izbore. Uvek sam čestitao protivnicima koji su pobeđivali, a oni ne umeju i kada su poraženi i kada su brutalno poraženi", rekao je Vučić novinarima na Bledu.

On je na taj način prokomentarisao novinarsko pitanje o izjavi Bojan Pajtića da je Vučić kriv što Srbija ima brojne nacionalne poraze i da svu odgovormnost svaljuje na one koji su se tokom devedesetih borili protiv njegove politike.

Komentarišići izjavu Pajtića da je Vučić u svojoj zemlji silan, a sitan u svetu i snishodljiv prema Viktoru Orbanu, a kamo li Donaldu Trampu, Vučić je rekao da je "opšte poznato da je on, Vučić, mali".

"Orbana doživljavam kao prijatelj naše zemlje, Donalda Trampa kao velikog lidera. Ja sam mali, a on je veliki (Bojan Pajtić). Uvek je bio veliki, ali kada je trebalo nešto da se ukrade", naveo je on.

On je dodao da nijedan svetski lider koji je sa njim ruzgovarao ne misli tako, već da poštuju Srbiju zbog toga što im on sve u lice kaže šta misli.

Ilustracija foto: Dragan Kadić

On je Pajtića pitao kako to da se nije sreo ni sa desetim delom lidera sa kojima sam se on sreo.

"Svi oni zajedno se nisu sreli ni sa petinom lidera sa kojima sam se ja sreo. Sam sam razgovarao sa više svetskih lidere nego svi oni zajedno u 12 godina vlasti", naveo je on.

Istakao je da se sreo sa japanskim premijerom, kineskog premijerom sedam puta, sa Vladimirom Putinom 18 puta, sa Angelom Merkel 17, 18 puta.

