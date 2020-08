LAJČAK O DIJALOGU: Rokove nemamo, ali imamo crvene linije za razgovore o Kosovu

BEOGRAD - Specijalni predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak ocenio je danas da je dijalog Beograda i Prištine oko normalizacije odnosa trenutno najvažnije pitanje na Balkanu i najavio da sledi intenziviranje odnosa dveju strana, preneo je Radio slobodna Evropa (RSE).

"Obe strane shvataju da se dijalog i normalizacija ne mogu izbeći. Evropa je na čelu tog procesa od 2011, jer i Srbija i Kosovo imaju evropsku budućnost. To je za nas pitanje naših komšija i budućih članova, a ne nekakva PR aktivnost", rekao je Lajčak na 15. Bledskom strateškom forumu u Sloveniji.

foto: AP Vadim Ghirda

Poručio je i da u pregovorima nema rokova, jer "ako postavite rok već imate nešto što može da utiče na proces", ali da zato postoje "crvene linije" preko kojih EU ne želi da pređe.

"Imamo crvene linije. Nije u redu reći da šta god dve strane dogovore, nama je to u redu, jer moj mandat kaže da ugao koji treba da postignem u procesu je da normalizacija odnosa bude u skladu sa međunarodnim pravom, da bude prihvatljiva članicama EU i da bi trebalo da smiri situaciju u regionu", rekao je Lajčak.

Napomenuo je da će Evropa prihvatiti pomoć bilo koje treće strane, pa i SAD, ukoliko ponude konkretno rešenje i istakao da su ga kolege iz Sjedinjenih država samo obavestile o narednom sastanku, koji bi predstavnici Beograda i Prištine trebalo da održe 4. septembra u Beloj kući.

"Nismo konsultovani oko datuma niti oko sadržaja sastanka, već smo samo informisani da će se sastanak održati i da će biti strogo ekonomske prirode. To neće biti deo procesa već samo sastanak i nemam razloga da sumnjam u to", rekao je on.

Ilustracija foto: Shutterstock

Poslednji ekspertski sastanak dveju delegacija održao se 27. avgusta u Briselu. Završen je ocenom predstavnika i Srbije i Kosova da je proces nazadovao, uz međusobne optužbe.

Prema nezvaničnim informacijama iz delegacija, eksperti iz Beograda i Prištine će se ponovo sastati u Briselu 6. septembra, dok će se predsednik Srbije, Aleksandar Vučić i premijer Kosova, Avdulah Hoti ponovo sastati u evropskoj prestonici u ponedeljak, 7. septembra.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir