OVAKO POKUŠAVAJU DA NAMESTE IZBORE U ŠAPCU Dušan Petrović: Ako treba, naprednjacima stavite leksilijum u kafu POGLEDAJTE

Pored toga što predstavnike vlasti naziva stokom, te komanduje predstavnicima komisije na koji način da rade, on ih savetuje i da naprednjacima sipaju lekove za smirenje u kafu i uspavaju ih, a to se jasno čuje na snimku koji je procurio u javnost!

Naime, na snimku sa sastanka Petrovića sa članovima GIK Šabac koji je procurio u javnost, a koji je održan 2. septembra, jasno se čuje kako im Petrović naređuje da na biračkom mestu ne sme da bude više od tri naprednjaka, kao i da im se oduzmu mobilni telefoni. Potom predstavnike SNS najbrutalnije vređa.

- Ljudi, bre, vi sa stokom imate posla, ne sa ljudima! Ne dajte im ništa! - poručuje Petrović. On dalje naređuje da nijedan naprednjak ne sme biti u komisiji koja obavlja glasanje van biračkog mesta. - Moramo strogo voditi računa o brojanju listića. Moramo stavljati naše ljude, nikako ne dozvoliti njihovim ljudima! Ne puštajte ih blizu listića, ne mogu da pipnu listić - kaže Petrović.

Potom se čuje muški glas koji pita Petrovića, kao da mu je gazda, šta i kako da rade:

- Šta je po vašem mišljenju najpametnije da predsednik biračkog odbora radi? Ili da ne radi ništa? Nakon toga Petrović ispaljuje najskandalozniji savet. - Ti članovi biračkog odbora, njihova tri, po jedan leksilijum u kafu... - naređuje Petrović. Na to se čuje kako neko kaže da to "ne smeju da čuju", dok se kancelarijom prolama smeh. No, Petrović nastavlja. - Ozbiljno vam kažem ljudi, ceo dan dremaju a ne znaju zašto dremaju! - objašnjava Petrović.

Naredio je i da se predstavnicima naprednjaka ne dozvoli da dođu u kontakt sa bilo kakvim izbornim materijalom, već da ih drže isključivo da dele maske biračima. Podsetimo, Gradska izborna komisija grada Šapca, na sednici održanoj 29. avgusta donela je odluku da se izbori u Šapcu ponove na 27 biračkih mesta, i to u subotu, 5. septembra.

