VUČIĆ IZ SAD: Taj papir je bio užasno težak! Tražili su priznanje Kosova, ali to nije novost!

VAŠINGTON - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nijedan papir za nas nije lak, ali je taj bio izuzetno težak.

Priznanje nije nikakva novost, rekao sam da mi to ne možemo da prihvatimo, sada te odredbe više nema.

Prvi dokument koji smo imali nosio je naslov "Ekonomska normalizacija". Naša strana nije imala uvid u to. Taj papir je bio užasno težak. Jedna od tačaka je bila i ona o međusobnom priznanju, ali to nije nikakva novost, ali mi smatramo da ne treba to da stoji u ekonomskoj normalizaciji. Ljudi iz američke delegacije su bili fer, saslušali su - rekao je Vučić. - Borimo se da Priština prihvati mali Šengen, to je značajno zbog protoka robe i usluga. Zadovoljan sam pripremljenošću naše delegacije i zahvalan što su nas saslušali iako nije mnogo toga lako za nas. Dolazio je Robert O'Brajan, zatim smo imali odvojen sastanak sa njim, bila je i Ivanka Tramp i dugo se zadržala - objasnio je Vučić.

foto: Printscreen

U toku je borba, zadovoljan sam pripremljenošću naše delegacije, rekao je predsednik Vučić.

- Ja sam radio svoj posao, a posao mi je da čuvam Ustav i Srbiju - istakao je Vučić.

- Nema te vrste bojazni da potpišem bilo kakvo priznanje nezavisnosti Kosova - naglasio je predsednik Srbije.

Albanci su rekli da prihvataju sve iz prvog dokumenta, oni samo traže priznanje Srbije. Nema nikakve sumnje da takvo nešto Srbija ne želi da razmatra, istakao je Vučić.

- Nadam se da će biti dobar papir inače ga nećemo potpisati - zaključio je predsednik Vučić.

