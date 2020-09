DAČIĆ O NASTAVKU RAZGOVORA U BELOJ KUĆI: Trampovo prisustvo velika prednost, bio bi garant onoga što se potpisuje

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da se očekuje da danas budu finalizovani pregovori Beograda i Prištine u Beloj kući i da potpisivanju "ekonomskog dokumenta" prisustvuje i sam vrh američke administracije, navodeći da bi prisustvo predsednika SAD bilo garant potpisanog.

"Pričalo se da će to biti potpredsednik Pens ili predsednik Tramp. Ako bude uspešno, sigurno će biti prisutan Tramp prilikom potpisivanja sporazuma", rekao je Dačić za TV Prva.

Ministar kaže da bi Trampovo prisustvo bila velika prednost jer će na taj način američki predsednik postati garant onoga što se potpisuje.

"S te strane će biti veoma važno da li će biti prisutan ili ne, da li će biti deo te priče ili ne", rekao je Dačić.

On je istakao da srpska strana želi dogovor i kompromis, ali da ne prihvata ultimatum.

Dačić je rekao i da se noćas nije čuo sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te da su se čuli ranije juče, dok su još trajali pregovori.

Dačić je rekao da se u pripremi sastanka došlo do predloga iz oblasti ekonomije, saobraćaja, komunikacija, koji su bili prihvatljivi za obe strane i koji se nisu ticali statusnog pitanja.

Komentarišući prvi dokument koji je ponuđen u Beloj kući, a na kojem je stajalo i međusobno priznanje, Dačić je rekao da se taj politički deo koji je bio sporan više ne nalazi u delu tog papira, te da smatra da se na taj način htelo "podići" Albancima.

"Da je neko hteo da tako to uradi, trebalo je da stavi tu tačku ne pod broj deset, nego broj jedan", rekao je Dačić.

Upitan da li misli da su hteli tu tačku da "provuku", Dačić je rekao: "Mislim da je to bilo u pitanju, to je bio predlog dokumenta koji je podeljen svima o kojem je trebalo raspravljati. Ako vi nećete da prihvatite, to ne može da stoji u dokumentu, posle odbijanja, to nije deo papira", rekao je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir