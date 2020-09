SNS ŠABAC: ZELENOVIĆ I PETROVIĆ KUPUJU GLASOVE U ŠAPCU! Iznosili džakove para iz FK Mačva

Poverenik Srpske napredne stranke u Šapcu Boban Birmančević optužio je bivšeg gradonačelnika ovog grada Nebojšu Zelenovića da je organizovao kupovinu glasova za današnje izbore.

- Poštovani građani Šapca, poštovani građani Srbije, na današnjim izborima bilo je niz nepravilnosti, ali ključna nepravilnost za koju treba da znaju svi je da je član veća Nebojše Zelenovića i Dušana Petrovića Dragan Nikolić, zvani Ćora kupovao glasove, davao je novac za kupovinu glasova. Registarska oznaka vozila je ŠA120GL, iznosio je novac iz prostorije FK Mačva. Vozilo se nalazilo ispred glasačkog mesta u OŠ Laza Lazarević. Očevici su tu, novac je tu, zloupotreba je tu. Pozivamo državu da reaguje, da uhapsi one koji su kupovali glasove, a to su i uvek su bili oni koji kupuju za Nebojšu Zelenovića i Dušana Petrovića. Da se stane na put lopovima, zloupotrebi i kupovini glasova - poručio je on.

On je obavestio javnost i da je ekspresno otklonjen kvar na telefonskoj liniji u Gradskoj izbornoj komisiji i naglasio da ni SNS niti Telekom Srbije imaju bilo kakve veze s tim.

- Smetnja na telefonu Gradske izborne komisije, koja nije ni prijavljena - saznali smo za nju iz sredstava javnog informisanja - otklonjena je u najkraćem mogućem roku, za 15-tak minuta, a nastala je unutar prostorija Gradske uprave. Telekom je reagovao u najkraćem mogućem roku. Sumnjam da su i sami uzrokovali kvar. Ono što je sigurno je da Telekom i SNS sigurno nemaju nikakve veze s tim - izjavio je Birmančević.

Kurir.rs

Kurir