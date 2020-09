UŽIVO! VUČIĆ IZ VAŠINGTONA: Sporazum je dobar za obe strane! EU nije srećna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se Srbiji iz Vašingtona.

Vučić je juče u Beloj kući potpisao sporazum sa Prištinom o ekonomskoj normalizaciji, u prisustvu predsednika SAD Donalda Trampa, a danas govori o detaljima.

UŽIVO IZ OBRAĆANJA PREDSEDNIKA:

"Obraćam se građanima Srbije kojima polažem račune. Mi smo se borili. Domaćini su imali sluha. Sporazum koji imamo u rukama je izuzetno dobar za našu zemlju. Ne bih da iskazujem preterano zadovoljstvo da ne bih omalovažavao drugu stranu. Ovaj sporazum je dobar za obe strane. Budućnost mora da bude mir i stabilnost".

"Juče sam rekao, ali nisam pročitao treću tačku. Ovde, između ostalog, stoji jasno: Američka razvojna fondacija dolazi samo u Srbiju, to će pomoći uvećanju našeg kreditnog rejtinga i podršku opstanku i razvoju srpske privrede kroz nove invensticije. To smo samo mi dobili, niko drugi na Zapadnom Balkanu. To će nam pomoći da mnogi ljudi ne ostanu bez posla. To će podstaći dolazak investitora u Srbiju".

Vučić se zahvalio Trampu, Grenelu, O'Brajanu, Džonsonu...

"Svako brisanje barijera, kroz inicijativu 'mini Šengen', koja je deo sporazuma iz Vašingtona, nama je u najvećem interesu".

"Sve što je za nas bilo loše pre 15, 20 godina, kada nismo imali nijednu fabriku, kada je sve uništeno da bi novac otišao u pljačkaške ruke onih koji su vodili zemlju. Sada nam ekonomija napreduje. Dobićemo ogroman novac kojim ćemo moći da finansiramo puteve, pruge, stadione, stanove"...

"Razumem ćutanje EU zbog ovog sporazuma, znam da nije srećna. Od EU možemo da očekujemo mnogo toga dobrog, ali ne oko Kosova".

