NEPROMIŠLJEN POTEZ ZAHAROVE Dačić: Lavrov mi je rekao da je žestoko kritikovao i da se ona pravdala

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže da je nepotreban i nepromišljen potez portparolke Ministarstva inostranih poslova Rusije Marije Zaharove i da je stvorio nepotrebnu tenziju u odnosima dve zemlje.

Zaharova je na svom Fejsbuk profilu neprimerenom fotografijom scene iz filma "Niske strasti" prokomentarisala susret srpskog i američkog predsednika.

On je naglasio da je važno što se uključio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, koji je rekao da to ne odražava lični stav ruske administracije, da smo braća, prijatelji i strateški partneri i da nastavljamo dalje.

- Ovo je nepotreban i nepromišljen potez Zaharove koji je stvorio nepotrebnu tenziju u našim odnosima. Zato je bilo potrebno da se Lavrov čuje sa predsednikom i da se spusti lopta - rekao je on.

Navodi da ovo treba da bude svima pouka da se ne treba "igrati" sa takvim stvarima, pa čak i da je u pitanju loš prevod i da njena objava nije imala veze sa predsednikom Aleksandrom Vučićem nego sa Donaldom Trampom, "slika je slika" i da to izaziva negativne reakcije u Srbiji.

- Drago mi je i značajno je da se sam Lavrov, prvi čovek ruske diplomatije, uključio u zatvaranje slučaja - rekao je Dačić za Tv Happy.

Ministar kaže da je u Ministarstvo spoljnih poslova pozvao ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Bocan- Harčenka da mu usmeno traži objašnjenje tog poteza.

- Pre sastanka pozvao me Sergej Lavrov. On mi je preneo da je žestoko kritikovao Zaharovu, da se ona pravdala da se to nije odnosilo na Vučića već na Trampa. Rekao mi je da će se Zaharova izviniti, da to ne odražava lični stav ruske administracije, da smo braća, prijatelji i strateški partneri i da nastavljamo dalje - naveo je ministar.

Naglašava da je važno da Srbija sa Rusijom nastavlja saradnju i strateško partnerstvo, a da je to potvrdio i predsednik Vučić koji je rekao da to neće ostaviti posledice na naše odnose.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir